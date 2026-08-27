Dólar: el BCRA aceleró el ritmo de compras y registró el monto más alto del mes

La autoridad monetaria compró u$s93 millones en el mercado oficial y elevó el saldo mensual a u$s640 millones. La mejora llegó después del fixing de la D31G6, con menor presión sobre el mayorista, baja en futuros y tasas algo más contenidas.

El BCRA hizo la mayor compra de agosto tras el fixing de la D31G6 y las reservas volvieron a subir.

El Banco Central (BCRA) compró u$s93 millones este jueves 27 de agosto y concretó la mayor adquisición diaria del mes , en una rueda que mostró una distensión parcial frente a la presión cambiaria de los días previos. La operación se dio después del fixing de la D31G6, que había concentrado la atención del mercado por tratarse de una letra dólar linked con vencimiento por u$s2.595 millones y porque fijaba el tipo de cambio de referencia para su pago.

Con este resultado, el BCRA absorbió cerca del 15% del volumen negociado en el mercado oficial , que alcanzó los u$s607 millones. Además, el saldo comprador de agosto subió a u$s640 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.967 millones . En la semana, en tanto, la autoridad monetaria ya acumuló u$s174 millones.

El dato mejoró la foto del mes, aunque no cambió por completo el diagnóstico. En este sentido, el promedio diario de compras de agosto avanzó a u$s36 millones , pero todavía quedó lejos de los u$s103 millones de julio, de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, la rueda mostró una recuperación relevante, aunque dentro de un programa que sigue acumulando divisas a un ritmo más bajo que en los meses previos.

En tanto, las reservas internacionales brutas subieron u$s77 millones y cerraron en u$s50.860 millones . Así, el stock retomó la senda alcista después de la baja del miércoles y se mantuvo cerca de los u$s51.000 millones.

La mejora estuvo acompañada por un leve aporte de valuación. El oro subió 0,15% y habría sumado cerca de u$s20 millones al valor contable de las reservas . En tanto, el dólar global operó estable, mientras que el yuan se apreció 0,04%. En sentido contrario, el euro cayó 0,01%, la libra bajó 0,04% y el yen retrocedió 0,06%.

El mayorista cedió tras el fixing

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó 0,13% y cerró en $1.512 para la venta. El movimiento marcó una pausa después de varias ruedas de presión compradora, en las que la demanda por cobertura y el cierre de posiciones de fin de mes habían llevado al tipo de cambio a nuevos máximos.

La baja se dio luego de una jornada de fuerte intervención oficial en los mercados de cobertura. Según estimaciones de mercado, el fixing de la D31G6 dejó señales claras de presencia oficial tanto en instrumentos dólar linked como en futuros. En el mercado secundario, la D30S6 operó u$s583 millones, más de doce veces el volumen de la rueda anterior, mientras que la D31G6 negoció u$s456 millones.

El antecedente de julio ayudó a dimensionar la importancia del episodio. En aquel fixing, correspondiente a la D31L6, se cortó la racha compradora del BCRA, la autoridad monetaria vendió instrumentos dólar linked y el Tesoro tuvo que vender u$s150 millones para mantener al mayorista por debajo de $1.500. Esta vez, en cambio, el Central pudo comprar divisas y el tipo de cambio avanzó menos de lo que sugería la presión inicial del mercado.

Entre los dólares alternativos, el MEP bajó 0,40% hasta $1.536,34, mientras que el contado con liquidación se mantuvo prácticamente estable en $1.601,16. A su vez, el dólar blue cayó 0,64% y cerró en $1.555. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,84%, mientras que el canje subió a 4,22%.

Futuros en baja y licitación en la mira

La distensión también se observó en futuros. La curva cerró con bajas generalizadas y una caída promedio de 0,27%. Agosto retrocedió 0,23%, septiembre bajó 0,19%, diciembre cayó 0,25% y los contratos de 2027 también terminaron mayormente en terreno negativo.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto se ubicó en 0,50% mensual, equivalente a 6,04% anualizado, mientras que septiembre quedó en 1,57%, o 18,82% anualizado. La posición de septiembre quedó por debajo de las tasas overnight, una señal consistente con la oferta de cobertura que el mercado detectó en las últimas ruedas.

En pesos, las tasas volvieron a ceder. La TAMAR bajó de 25,25% a 25,13%, mientras que la BADLAR retrocedió con más fuerza, de 24,38% a 23,19%. Ese movimiento acompañó la estrategia oficial de aliviar el costo del dinero sin provocar un salto mayor del tipo de cambio.

El próximo foco estará en la licitación del Tesoro, que enfrenta vencimientos por $12,6 billones luego del canje de la S31G6 por el T30J7. En el mercado esperan una oferta concentrada en instrumentos cortos, en línea con la resistencia a extender duración en un escenario todavía volátil para las tasas.