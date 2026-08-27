Los bonos en dólares rebotan, pero los ADRs caen hasta 3,4% + Agregar ámbito en









Los bonos soberanos en dólares avanzan, mientras el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos y los ADRs operan con mayoría de bajas.

Qué pasa en los mercado al cierre del mes. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares operan en alza este jueves 27 de agosto, mientras el riesgo país medido por J.P. Morgan se mantiene por encima de los 500 puntos básicos. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street muestran mayoría de bajas.

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Tras una jornada marcada por el “fixing” de los títulos dólar linked, la atención del mercado local se concentra ahora en la nueva licitación de deuda del Tesoro, que este jueves recibe las ofertas para renovar los vencimientos de fin de mes.

En paralelo, los inversores siguen de cerca la dinámica del dólar, que se mantiene por encima de los $1.500, y el comportamiento de las tasas de interés, dos variables que volvieron a ganar protagonismo en las últimas ruedas.

En este contexto, los títulos en dólares operan con leves subas de hasta 1,4% encabezados por el Global 2046, Global 2029 y Global 2041 (0,5%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 512 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs El S&P Merval cae 0,9% a 2.997.239,17 puntos, mientras que medido en dólares desciende 1% a 1.869,45 puntos. Las acciones operan con mayoría de bajas de hasta 2,7% liderados por Grupo Supervielle, BBVA (-2,3%) y Loma Negra (-2,2%). En tanto, los ADRs operan con bajas de hasta 3,4% de la mano de Grupo Supervielle, BBVA Argentina (-2,5%) y Grupo Financiero Galicia (-1,8%).