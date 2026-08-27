El dólar blue sumó su tercera rueda sin subas y acompañó la mayor calma en el oficial + Agregar ámbito en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantuvo por debajo de los $1.560. Depositphotos

El dólar blue sumó su tercera jornada sin subas, en un marco de mayor oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) que permitió un repliegue del oficial.

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El informal cerró estable este jueves 27 de agosto, a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

"El Spot arranca un poco mas ofrecido hoy, luego del fixing de ayer en $1.514.16 y veremos si continúa aflojando estos días o no ya que la estacionalidad a partir de septiembre comienza a ser un poco mas favorable. Ayer entendemos que el Gobierno estuvo en los tres mercados buscando sacarle volatilidad al fixing y dando rolleo a quien lo quisiera", señaló Nicolás Cappella, de IEB.

Una mayor calma en la cotización del oficial puede extender una dinámica favorable en los paralelos. Hoy la brecha entre el blue y el mayorista es de 2,8%.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 27 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.512 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 27 de agosto El dólar CCL cerró a $1.598,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. Valor del dólar MEP hoy, jueves 27 de agosto El dólar MEP cerró a $1.536,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 27 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 27 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.597,77, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 27 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.137, según Binance.