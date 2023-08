Dólar blue post elecciones: cuánto podría bajar o subir ante distintos escenarios

Dólar blue post elecciones: si gana Juntos por el Cambio

En el caso de que gane la coalición opositora y se pueda prever de cara a octubre un cambio de ciclo político y por lo tanto de expectativas, el economista Gustavo Ber afirmó en diálogo con Ámbito que los operadores buscarán "validar la hipótesis para el trade electoral que estuvieron impulsando" y de esta manera, "los activos financieros responderían positivamente, más en el caso de que JxC saque una amplia diferencia y se acerque al 40%, en tal escenario la brecha podría rápidamente achicarse un 10%".

En este sentido, el economista Federico Glustein coincidió en que el mercado “ya tiene descontado un resultado más proclive a una apertura”, por lo cual “es posible que la brecha entre el blue y el oficial, que es lo importante, tienda a la baja en las jornadas subsiguientes a la elección, pero sin un arranque furioso sino más bien algo armonioso”.

"Más allá de que JxC obtenga un triunfo rotundo, no se observa un aluvión de oferta de dólares para quedarse en pesos. Aunque sí puede haber baja o estabilización por un tiempo", planteó Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras.

Dólar blue post elecciones: si tiene una buena performance Unión por la Patria y se proyecta un balotaje

En un escenario de continuidad del Gobierno, con un modelo económico más restrictivo, los analistas concuerdan en que el mercado reaccionaría negativamente.

En este posible contexto, Ber señaló que "continuarían las tensiones cambiarias, posiblemente elevando a corto plazo la brecha hacia el 120%". De esta manera, se podría proyectar un dólar blue a $660 en el corto plazo, además de que aún quedaría un largo camino que recorrer de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Por su parte, Glustein sostuvo: "Probablemente haya una disparada producto de la sorpresa, pero también de la confirmación de que este modelo restrictivo plagado de torniquetes podría continuar por un tiempo extenso". En ese escenario el blue "se podría elevar por lo menos un 5% arriba, a $630 aproximadamente", agregó.

"En este escenario habría una profundización de la brecha entre el oficial y el blue por la demanda, debido a que continuará la dolarización de cartera, al igual que caída en bonos y acciones locales", apuntó Reschini.

Dólar blue post elecciones: si tiene una buena performance Javier Milei

En posibles escenarios donde las principales coaliciones (JxC o UxP) se proyecten como ganadores o competitivos para las elecciones generales, el mercado sabe cómo reaccionar, de acuerdo a los modelos económicos que plantea cada una. Sin embargo, un buen sufragio de La Libertad Avanza sería una sorpresa.

Si Milei realiza una buena elección y logra obtener arriba de 20 puntos se leería como un escenario "negativo" para el dólar. "El plan económico que plantea Milei no es malo para el mercado per se, pero significaría llevar a la economía a hacer una serie de correcciones que no son viables, por cómo está dada la macroeconomía actualmente. Por lo cual, el mercado podría llegar a realizar correcciones muy rápido (y disparar el dólar)", explicó el economista Salvador Vitelli.