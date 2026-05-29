Se viene una gran noche para el metal pesado en Argentina, Slayer vuelve al país tras siete años desde su último show y se presentará el 14 de diciembre en el Movistar Arena. Los referentes del trash metal celebrarán los 40 años de su icónico álbum Reign in Blood.
Slayer vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas
La banda celebrará el aniversario de su disco más emblemático con una fecha especial en el Movistar Arena.
-
Zoe Gotusso presenta "Un Día de Verano" en el Teatro Coliseo: cómo y dónde comprar las entradas
-
Stray Kids suma un segundo show en Argentina: cómo y dónde comprar la entradas
En esta gira especial, Tom Araya, Kerry King, Paul Bostaph y Gary Holt interpretarán el disco completo, algo que convierte a esta presentación en una cita distinta incluso para quienes ya vieron a la banda en otras oportunidades. Además, será la única fecha argentina de este formato aniversario.
Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Slayer en Argentina
La venta de entradas se realizará en dos etapas consecutivas a través de la plataforma oficial del estadio. Los clientes de BBVA tendrán acceso a una preventa exclusiva con el beneficio de 6 cuotas sin interés a partir del martes 2 de junio a las 13:00 hs. Por su parte, la venta general para todo el público quedará habilitada el jueves 4 de junio, también a las 13:00 hs. Todos los tickets se podrán adquirir únicamente ingresando a movistararena.com.ar.
Reign in Blood se transformó en una referencia obligada para varias generaciones de músicos pesados. Canciones como "Angel of Death" y "Raining Blood" ayudaron a definir el sonido de una escena que tuvo a Slayer como uno de los nombres centrales junto a Metallica, Megadeth y Anthrax dentro del histórico "Big Four" del thrash.
La noche tendrá además a Kreator y Avernal como bandas invitadas. Las entradas podrán conseguirse desde el 1 de junio en la preventa exclusiva para fans registrados en la web oficial de Slayer. Luego llegará la preventa para clientes BBVA el 2 de junio y la venta general comenzará el 4 de junio a través de la web del Movistar Arena.
Fechas de la gira latinoamericana de Slayer en 2026
- 21 de octubre - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 5 de diciembre - Bogotá, Colombia - Vive Claro
- 10 de diciembre - Santiago, Chile - Estadio Santa Laura
- 14 de diciembre - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 17 de diciembre - São Paulo, Brasil - Allianz Parque