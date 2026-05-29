Slayer vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









La banda celebrará el aniversario de su disco más emblemático con una fecha especial en el Movistar Arena.

Slayer vuelve al país a siete años de su última visita.

Se viene una gran noche para el metal pesado en Argentina, Slayer vuelve al país tras siete años desde su último show y se presentará el 14 de diciembre en el Movistar Arena. Los referentes del trash metal celebrarán los 40 años de su icónico álbum Reign in Blood.

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En esta gira especial, Tom Araya, Kerry King, Paul Bostaph y Gary Holt interpretarán el disco completo, algo que convierte a esta presentación en una cita distinta incluso para quienes ya vieron a la banda en otras oportunidades. Además, será la única fecha argentina de este formato aniversario.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Slayer en Argentina La venta de entradas se realizará en dos etapas consecutivas a través de la plataforma oficial del estadio. Los clientes de BBVA tendrán acceso a una preventa exclusiva con el beneficio de 6 cuotas sin interés a partir del martes 2 de junio a las 13:00 hs. Por su parte, la venta general para todo el público quedará habilitada el jueves 4 de junio, también a las 13:00 hs. Todos los tickets se podrán adquirir únicamente ingresando a movistararena.com.ar.

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Reign in Blood se transformó en una referencia obligada para varias generaciones de músicos pesados. Canciones como "Angel of Death" y "Raining Blood" ayudaron a definir el sonido de una escena que tuvo a Slayer como uno de los nombres centrales junto a Metallica, Megadeth y Anthrax dentro del histórico "Big Four" del thrash.

La noche tendrá además a Kreator y Avernal como bandas invitadas. Las entradas podrán conseguirse desde el 1 de junio en la preventa exclusiva para fans registrados en la web oficial de Slayer. Luego llegará la preventa para clientes BBVA el 2 de junio y la venta general comenzará el 4 de junio a través de la web del Movistar Arena. Fechas de la gira latinoamericana de Slayer en 2026 21 de octubre - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes

5 de diciembre - Bogotá, Colombia - Vive Claro

10 de diciembre - Santiago, Chile - Estadio Santa Laura

14 de diciembre - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

17 de diciembre - São Paulo, Brasil - Allianz Parque

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