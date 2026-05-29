Pata Villanueva continúa internada: qué dice el parte médico sobre su salud

La exvedette de 74 años permanece bajo control clínico en el Hospital Alemán, mientras su entorno asegura que está estable.

María del Carmen “Pata” Villanueva continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Alemán de Buenos Aires , según confirmó un primer parte médico difundido por la institución. El comunicado señaló que la actriz y exvedette se encuentra bajo “estricto control clínico” , aunque no brindó mayores precisiones sobre su cuadro.

La exvedette y actriz tiene 74 años y estaría internada desde la noche del pasado lunes 25 de mayo; no obstante, días después, su hija Agustina Cavallero — fruto de su relación con el empresario Héctor Cavallero — señaló que “Pata” se encuentra “estable y fuera de peligro”.

Por su parte, el exmarido de Villanueva, Alberto “El Conejo” Tarantini , sostuvo en diálogo con la periodista Gabriela Bentolila: “Está bien, fue simplemente una infección urinaria; va a seguir internada unos días más”.

Aunque el futbolista negó que la ex vedette continúe en la Unidad de Terapia Intensiva, el comunicado firmado por la dirección médica de la institución indicó que “la paciente se encuentra internada” en dicho apartado y “bajo estricto control clínico”.

“El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, cerró el texto.

Los antecedentes recientes sobre la salud de Pata Villanueva que generan preocupación

La preocupación por la salud de Pata viene desde el 2021, cuando se cayó de una escalera en su casa de Punta del Este, en Uruguay. Allí, tuvo un duro golpe en la cabeza que le provocó una grave lesión en el cráneo. Allí, fue sometida a una doble operación en el cráneo que le salvó la vida. Y al mes siguiente pudo regresar a Buenos Aires en un avión sanitario.

Durante ese mismo año y cuando parecía que estaba mejor después de la rehabilitación neurológica, en octubre de ese mismo año tuvo que ser internada de urgencia nuevamente. Fue en el Hospital Alemán por una hemorragia digestiva.

En febrero del año pasado, cuatro años después de ese episodio y por primera vez desde su internación, reapareció y conversó con Puro Show (eltrece).“Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la rehabilitación”, contó en diálogo con Matías Vázquez, conductor del ciclo. Luego, reveló en ese entonces que estuvo dos años y medio en cama.

“Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”, recordó sobre el accidente.