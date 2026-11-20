Los ahorristas tienen una opción para buscar mayores ganancias, aunque hay algunas condiciones que conviene conocer antes de invertir.

Una alternativa al plazo fijo convencional vuelve a llamar la atención por la diferencia que puede ofrecer en los rendimientos.

El plazo fijo es una de las alternativas más utilizadas por los argentinos para generar intereses con sus ahorros . Sin embargo, las tasas que ofrecen los bancos no siempre alcanzan para compensar la inflación, por lo que existe una opción que vuelve a despertar interés y que podría ofrecer hasta un 50% más de rendimiento .

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Esta modalidad permite proteger el dinero frente al aumento de los precios , aunque tiene condiciones diferentes a las de un depósito convencional y exige una mayor planificación.

La alternativa que está ganando protagonismo es el plazo fijo UVA , una modalidad que ajusta el capital invertido de acuerdo con la inflación. A diferencia del convencional, que ofrece una tasa de interés establecida desde el comienzo, su rendimiento depende de cómo evolucionen los precios durante el período de inversión.

El plazo fijo UVA ajusta el dinero invertido según la inflación y exige mantenerlo depositado durante al menos 90 días.

El dinero depositado se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo, conocidas como UVA , cuyo valor se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Cuando termina la operación, el banco devuelve el equivalente actualizado en pesos, más los intereses adicionales que correspondan.

Entre sus principales características aparece una condición importante: el plazo mínimo de permanencia es de 90 días , frente a los 30 días que exige la modalidad convencional. Algunas entidades también ofrecen depósitos con vencimientos más largos.

Existe, además, una versión precancelable que permite solicitar la devolución anticipada del dinero después de los primeros 30 días. En ese caso, se pierde el ajuste por inflación y se aplica una tasa fija de cancelación anticipada.

Cómo simular y constituir esta opción desde el home banking

Los bancos que ofrecen depósitos ajustados por UVA permiten realizar la operación desde sus plataformas digitales. El procedimiento es similar al de un plazo fijo convencional, aunque es necesario seleccionar correctamente el instrumento antes de confirmar la inversión.

Para comenzar, hay que ingresar al home banking o la aplicación bancaria y buscar el apartado de inversiones. Allí se debe seleccionar la opción de plazo fijo UVA, indicar el monto que se desea depositar y elegir el período de duración disponible.

Antes de confirmar, algunas entidades permiten utilizar un simulador para estimar cuánto podría recuperarse al vencimiento. El cálculo toma como referencia el capital inicial, el plazo elegido y la evolución estimada del valor UVA.

A diferencia de las colocaciones a tasa fija, el importe final no puede conocerse con exactitud desde el primer día, porque depende de la inflación. Por eso, resulta útil comparar la estimación con lo que pagaría un depósito convencional durante un período similar. Una vez aceptadas las condiciones, el banco debita el dinero de la cuenta seleccionada y genera el comprobante de la operación.

Los bancos permiten constituir un plazo fijo UVA desde el home banking y consultar una estimación de las ganancias. Freepik

¿Conviene apostar por este plazo fijo en el escenario económico actual?

El último dato de inflación de octubre de 2026 fue del 2,2% mensual, mientras que los depósitos tradicionales de los principales bancos ofrecían un rendimiento promedio cercano al 1,5% mensual.

Esta diferencia explica el atractivo de la modalidad UVA. Al comparar ambos porcentajes, la actualización por inflación representa una rentabilidad aproximadamente un 47% superior, lo que da origen a la referencia de hasta un 50% más.

Sin embargo, esa ventaja no está garantizada para los próximos meses. Si la inflación disminuye y las tasas bancarias se mantienen, un depósito convencional podría ofrecer mejores resultados.

El comportamiento del dólar también influye en la decisión. Aunque la alternativa UVA permite resguardar el valor de los pesos frente al aumento de precios, no garantiza superar una eventual suba de la moneda estadounidense.

Por eso, esta herramienta resulta especialmente interesante para quienes pueden mantener sus ahorros inmovilizados durante varios meses y buscan evitar que la inflación reduzca su poder adquisitivo. En cambio, quienes necesitan disponer del dinero a corto plazo pueden encontrar mayores ventajas en las colocaciones a 30 días.