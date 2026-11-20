Se aprobó el RIGI para el proyecto Argentina LNG: implica una inversión de u$s25.000 millones en tres años + Agregar ámbito en









El acuerdo llegá a partir de un consorcio entre YPF, Eni y XRG. Proyecta generar 20.000 puestos de trabajo y exportar 12 millones de toneladas de GNL

La Argentina podrá exportar GNL desde Vaca Muerta hacia el Atlántico.

Incorporándose al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se anunció este viernes la aprobación del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF con la proyección de convertir al país en un exportador global de GNL a raíz del potencial de Vaca Muerta. La firma del acuerdo será el 30 de noviembre.

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"El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina. El proyecto contempla una inversión de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de USD 50.750 millones hacia 2050. Permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de USD 9.000 millones al año", detalló Luis Caputo en sus redes sociales.

El consorcio conformado por YPF con la italiana Eni y la emiratí XRG llevará a cabo la infraestructura para transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, en el golfo San Matías. Allí operarán dos unidades flotantes de licuefacción, que transforman el gas natural en GNL.

NUEVO RIGI APROBADO!

Argentina LNG USD 50.750 millones



El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina.

El proyecto contempla una inversión de USD 25.000… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 20, 2026 Para alcanzar los volúmenes exportables, el ministro explicó que "se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina. El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 km cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro".

Finalmente, señaló que se "construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos. Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación".

Horacio Marín: "Es un sueño hecho realidad" También a través de X, Horacio Marín -CEO de YPF- apuntó que el anuncio representa "la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica". "Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina". Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica.



Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá. Le quiero agradecer especialmente al… https://t.co/m1Kazfg1vx — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 20, 2026 Marín destacó que "sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible" y anunció el siguiente paso: "Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios".

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