Dólar: el BCRA arrancó octubre con un promedio diario de compras que triplica al de inicio de septiembre

La autoridad monetaria compró u$s43 millones y elevó a u$s271 millones el saldo positivo de octubre, en una rueda donde la oferta de divisas volvió a presionar a la baja al mayorista. Las reservas subieron u$s187 millones y quedaron en u$s49.321 millones.

El BCRA volvió a comprar dólares y las reservas subieron, mientras la oferta de divisas llevó al mayorista a su menor nivel en dos semanas.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este jueves 8 de octubre, mientras el arranque del mes mostró una mejora marcada en el ritmo de compras oficiales . En ese contexto, el BCRA adquirió u$s43 millones en el mercado de cambios y elevó a u$s271 millones el saldo positivo acumulado en octubre , con un promedio diario de u$s45 millones.

De esa forma, el ritmo de compras prácticamente triplica los u$s15 millones diarios que la autoridad monetaria había acumulado en promedio durante las primeras seis ruedas de septiembre, que fue el mes de menor absorción de divisas del año . Además, el registro de octubre supera los 38u$s millones diarios de agosto, aunque todavía se mantiene por debajo de los meses de mayor acumulación, como julio, junio y mayo.

A su vez, la mejora en las compras se dio en paralelo a un a nueva recuperación de las reservas . Así, el stock bruto avanzó u$s187 millones y cerró en u$s49.321 millones, su nivel más alto desde fines de septiembre. Así, el Central extendió a nueve ruedas consecutivas la racha compradora, mientras el mercado mayorista volvió a mostrar una oferta de divisas superior a la demanda.

El dato cambiario reforzó esa lectura, ya que el dólar mayorista bajó por segunda rueda consecutiva y cerró en $1.515,50, su menor nivel en dos semanas. Aunque la demanda por cobertura y pagos al exterior sostuvo la cotización durante la primera parte del día, una oferta más intensa en el segundo tramo desplazó esa presión y volvió a dejar margen para una nueva compra del BCRA.

La rueda volvió a mostrar una combinación favorable para la estrategia oficial , porque el BCRA compró dólares, las reservas subieron y el tipo de cambio mayorista volvió a caer. Esa dinámica fue posible por el predominio de la oferta de divisas sobre la demanda , incluso después de un inicio con mayor presión compradora por cobertura y compromisos externos.

En ese marco, el mercado volvió a poner el foco en la mejora del flujo de oferta. En este sentido, la liquidación pendiente del agro, la estacionalidad de la cosecha de trigo, el aporte de energía y minería, y los ingresos vinculados a inversiones y financiamiento sectorial aparecen como los principales factores que podrían sostener el ingreso de dólares durante el último trimestre.

Ese punto es central para el Gobierno, que busca acercar las compras anuales del BCRA a la zona de los u$s20.000 millones. Según estimaciones oficiales, todavía quedarían alrededor de u$s4.600 millones por liquidar en los próximos meses. Por lo tanto, la apuesta oficial es que ese flujo permita reforzar las reservas sin forzar el nivel del tipo de cambio, bajo el criterio de comprar únicamente cuando exista excedente de oferta.

Sin embargo, el desafío sigue estando del lado de la demanda. Este jueves, la cobertura y los compromisos externos dominaron la primera parte de la rueda, aunque luego fueron desplazados por una oferta más intensa. Por eso, el dato positivo no estuvo solo en la compra del BCRA, sino también en que esa compra se produjo al mismo tiempo que el mayorista terminó en los niveles más bajos de las últimas dos semanas.

El mayorista bajó por segunda rueda consecutiva

En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.506,50 para la compra y $1.515,50 para la venta, un peso con cincuenta centavos por debajo del cierre anterior. La jornada tuvo un incremento en el volumen negociado y mostró más variación que las ruedas previas, aunque la divisa no logró recuperarse de la caída del miércoles.

Los máximos se anotaron poco después del inicio, cuando el mayorista llegó a $1.522, cinco pesos por encima del cierre previo. Durante la primera parte del día, la demanda por cobertura y por pagos al exterior sostuvo los precios cerca de esos niveles. Sin embargo, en el segundo tramo, la oferta de divisas ganó intensidad y provocó una baja escalonada hasta los $1.515,50 del cierre.

En contado se operaron u$s501,6 millones, mientras que en futuros se negociaron u$s668 millones. Con una sola rueda por delante para cerrar la semana, el mayorista acumula una baja de $4,50, muy cerca de la caída de $5,50 registrada durante toda la semana anterior.

De esta manera, la corrección dejó al tipo de cambio oficial en los niveles más bajos de las últimas dos semanas. Además, el mayorista quedó a 22,13% del techo de la banda, que se ubicó en $1.879,97. En ese marco, la estabilidad cambiaria volvió a apoyarse en un mercado con oferta suficiente para absorber la demanda privada y, al mismo tiempo, dejar margen para la compra oficial.

Futuros, financieros y tasas

Entre los dólares financieros, el MEP se mantuvo prácticamente sin cambios en $1.538,27, mientras que el contado con liquidación bajó 0,14% hasta $1.607,07. A su vez, el blue retrocedió 0,96% y cerró en $1.540. Así, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 1,62%, mientras que el canje se ubicó en 4,47%.

En futuros, la curva volvió a cerrar en baja, con una caída promedio de 0,18%. En particular, octubre retrocedió 0,19%, noviembre bajó 0,19% y diciembre perdió 0,21%. Además, los contratos de 2027 también operaron mayormente en terreno negativo, con la excepción de julio, que avanzó 0,11%.

Con esos precios, la tasa implícita de octubre quedó en 1,69% mensual, equivalente a 20,26% anualizado, mientras que la de noviembre se ubicó en 1,74% mensual, o 20,90% anualizado. Así, la baja de los futuros acompañó la señal del mercado spot y reforzó la lectura de menor presión de devaluación esperada en el corto plazo.

En el mercado de dinero, las tasas volvieron a recortar. Así, la TAMAR bajó de 24,19% a 24%, mientras que la BADLAR cayó de 22,81% a 21,44%. En conjunto, la rueda dejó un cuadro de estabilidad cambiaria más consistente que el de septiembre, con mayor oferta de divisas, compras oficiales más firmes, reservas en recuperación y una curva de futuros que volvió a moverse a la baja.