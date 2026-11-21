El último parte confirmó una obstrucción intestinal. El expresidente brasileño está estable, recibe tratamiento y continúa sin fecha de alta.

Jair Bolsonaro permanece internado en Brasilia y los médicos evalúan su evolución antes de definir si necesita otra cirugía.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanece internado en terapia intensiva en el hospital DF Star de Brasilia por una obstrucción intestinal , según confirmó el parte médico difundido este sábado. El exmandatario, que ingresó el viernes con fuertes dolores y distensión abdominal, se encuentra estable y los especialistas no descartan una nueva intervención quirúrgica.

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El boletín precisó que presenta un cuadro de “abdomen agudo obstructivo” y que está consciente, orientado y respira por sus propios medios. Por el momento, no hay una fecha prevista de alta .

El tratamiento incluye hidratación, suspensión de la alimentación por vía oral con soporte nutricional y colocación de una sonda gástrica. La actualización confirmó su permanencia en cuidados intensivos, un dato que no figuraba en el primer comunicado sobre la internación.

El médico Brasil Caiado explicó que los estudios realizados el viernes mostraron una obstrucción casi total del intestino delgado, con adherencias en la pared abdominal. Ante ese diagnóstico, el equipo inició el tratamiento y dejó abierta la posibilidad de operar, según la evolución del paciente.

Los síntomas comenzaron durante la mañana del viernes y se agravaron con el correr de las horas. Caiado acudió a la residencia del expresidente y, después de examinarlo, resolvió su traslado al hospital.

Según las declaraciones del profesional recogidas por O Globo, la sonda permitió retirar alrededor de un litro de residuos alimentarios durante la madrugada del sábado.

El hospital DF Star confirmó que el expresidente está estable y continúa sin una fecha prevista de alta. Cristobal Herrera Ulashkevich - EFE

Su hijo Carlos Bolsonaro también se refirió al cuadro y relató que su padre atravesó una noche con vómitos y dolores. “No soy médico, pero jamás lo vi así”, escribió en X, donde manifestó preocupación por la persistencia de los síntomas.

Bolsonaro, de 71 años, atravesó distintas operaciones y episodios de obstrucción intestinal desde la puñalada que recibió durante la campaña presidencial de 2018, en la ciudad de Juiz de Fora, en Minas Gerais.

Alexandre de Moraes autorizó las visitas de sus familiares

En paralelo, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizó las visitas diarias de Carlos, Jair Renan y Laura Bolsonaro, además de su hijastra Letícia, mientras continúe la internación.

La decisión respondió a una solicitud de la defensa presentada el viernes por la noche. Los familiares deberán respetar los horarios y las normas de seguridad del establecimiento, y no podrán ingresar con celulares, cámaras ni otros dispositivos que permitan registrar imágenes o audio.

El expresidente cumple prisión domiciliaria desde marzo por sus problemas de salud, después de haber permanecido encarcelado durante varios meses. Fue condenado a 27 años de prisión por la trama golpista destinada a mantenerlo en el poder tras su derrota electoral de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.