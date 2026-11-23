Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch quedaron detenidos en el marco de la investigación por la intervención de Ueno Bank. El exmandatario también enfrenta una causa penal y pidió ante la Corte Suprema que se declare inconstitucional su destitución.

Arrestaron en Paraguay al hermano y la cuñada del expresidente Santiago Peña por una causa de lavado de activos.

Francisco Peña, hermano del expresidente de Paraguay Santiago Peña , y su esposa, Rocío Caballero Bosch , fueron detenidos este lunes en el marco de la investigación penal por la intervención de la entidad financiera Ueno Bank , un escándalo que también involucra al exmandatario.

El hermano del exgobernante fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional que se presentaron en su domicilio, ubicado en el barrio Los Laureles de Asunción. La detención se produjo horas después de que la Fiscalía ordenara la prisión preventiva de ambos por presuntos delitos de lavado de activos y administración en provecho propio .

Según medios locales, Francisco Peña intentó salir de su vivienda, pero una patrulla policial le bloqueó el paso. Por su parte, Caballero Bosch se presentó junto a su abogado y otras personas en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional , donde quedó a disposición de las autoridades.

La investigación avanzó luego de que el sábado las autoridades realizaran un allanamiento en una empresa , donde incautaron documentación relacionada con una compañía presuntamente vinculada al hermano del expresidente. La diligencia buscaba esclarecer una supuesta operación simulada de compraventa de un inmueble con una entidad financiera relacionada con Ueno Bank.

Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch quedaron detenidos en el marco de la investigación por la intervención de Ueno Bank.

El procedimiento judicial apunta a determinar las condiciones en las que Pear SRL adquirió un inmueble durante 2023 , en una operación realizada con la entonces Financiera Ueno, que posteriormente se convirtió en Ueno Bank.

Santiago Peña quedó involucrado en el escándalo de Ueno Bank

El caso tomó mayor dimensión tras una declaración ante la Fiscalía del exvicepresidente segundo de Ueno Bank, Julio Rey, quien se encuentra en prisión preventiva. Según el diario ABC Color, el exdirectivo aseguró que Pear SRL estaría vinculada con Francisco Peña y que la firma habría adquirido un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por aproximadamente tres millones de dólares.

El expresidente Santiago Peña quedó involucrado en el escándalo a raíz de la intervención de Ueno Bank, una entidad que declaraba tener más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilaciones y de distintas instituciones públicas.

El exmandatario fue destituido por el Senado mediante un juicio político y también afronta una investigación penal. En esa causa fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Ueno Bank ingresó el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central. Su extitular, Carlos Carvallo, y otros tres exdirectivos también permanecen detenidos y bajo investigación.

Santiago Peña pidió declarar inconstitucional su destitución

En paralelo, el expresidente recurrió este lunes ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se declare inconstitucional su destitución, al considerar que durante el juicio político que derivó en su salida del poder se vulneró su derecho a la defensa.

La presentación fue realizada por su abogado, Ricardo Preda, ante la Sala Constitucional del máximo tribunal. Según extractos difundidos por la prensa paraguaya, la defensa busca que se declare nulo el proceso en el que Peña fue declarado culpable de "mal desempeño de funciones" el pasado 6 de noviembre.

El planteo sostiene que se vulneraron las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, debido a que el exmandatario no habría contado con el tiempo suficiente para preparar sus descargos.

La destitución estuvo vinculada con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera relacionada con Peña que durante su gestión captó importantes fondos públicos y quedó en el centro de una investigación por presuntas irregularidades.