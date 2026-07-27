Reino Unido compartirá con Ucrania un sistema secreto para burlar las defensas aéreas rusas + Agregar ámbito en









En su primer encuentro en Downing Street, Andy Burnham recibió a Volodimir Zelenski y anunció la cesión de la propiedad intelectual de una tecnología de guerra electrónica que Kiev podrá fabricar a gran escala.

Andy Burnham y Volodimir Zelenski mantuvieron su primera reunión bilateral en una base naval británica, donde el premier confirmó un nuevo respaldo militar a Ucrania.

En su primer encuentro con un líder extranjero desde que llegó al poder, Andy Burnham recibió este lunes a Volodimir Zelenski y anunció la cesión de la propiedad intelectual de una tecnología de guerra electrónica que Kiev podrá fabricar a gran escala.

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El premier británico asumió su cargo hace tan solo una semana, y ya tomó dos decisiones que comienzan a marcar su política de Estado. En primer lugar, se reunió con el presidente de EEUU, Donald Trump, y autorizó el uso de la base aérea Fairford para el despegue y aterrizaje de cazas estadounidenses. Ahora, Burnham recibió a Zelenski, el primer dirigente extranjero en visitar Downing Street desde su llegada al poder.

El primer gesto internacional del nuevo premier británico La visita del mandatario ucraniano se produjo en la antesala de su viaje a Washington, donde volverá a reunirse con Trump, en un contexto marcado por la guerra con Rusia y las crecientes dificultades para sostener el flujo de armamento occidental.

Durante el encuentro, celebrado en una base naval de Portsmouth, Burnham y Zelenski observaron ejercicios conjuntos entre militares británicos y ucranianos destinados a preparar futuras operaciones de desminado en el mar Negro.

"Volodimir, usted es el primer dirigente que recibo personalmente desde que asumí el cargo, y no es una casualidad", le dijo el jefe del gobierno británico. Acto seguido, reafirmó el respaldo de Londres: "Estamos al lado de Ucrania al 100%; personalmente estoy a su lado al 100% y cumpliré plenamente todos los compromisos asumidos por este país".

Prime Minister of the United Kingdom Andy Burnham @andyburnham and I met with Ukrainian and British sailors in Portsmouth. They had just completed the multinational Sea Breeze exercises together. It is very important that our units have demonstrated a high level of preparedness… pic.twitter.com/EiVXi8zmc0 — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) July 27, 2026 El anuncio central de la reunión fue la decisión británica de compartir con Ucrania la propiedad intelectual del sistema de guerra electrónica "Stone Cloak" ("Capa de Piedra"), una tecnología desarrollada para interferir los sistemas de detección rusos y aumentar la supervivencia de los drones en combate. Según explicó Burnham, el acuerdo permitirá que Kiev produzca el sistema a gran escala, reforzando una de las principales ventajas tecnológicas que Ucrania mantiene frente a Moscú en la guerra de drones. Zelenski agradeció públicamente la decisión y aseguró que la transferencia tecnológica fortalecerá la capacidad defensiva ucraniana. El mandatario reiteró además su intención de "revitalizar la diplomacia", aunque reconoció que la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán complicó tanto los esfuerzos de mediación impulsados por Washington como el suministro de armamento occidental. Entre las principales necesidades de Kiev continúan figurando los misiles Patriot, considerados esenciales para interceptar los ataques balísticos rusos, aunque las reservas disponibles se redujeron considerablemente tras los recientes conflictos en Medio Oriente. .