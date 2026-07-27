Villa Gesell: detuvieron a la mujer investigada por la muerte de su hija de dos años

Lucía Sosa fue arrestada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo . La medida fue ordenada por la Fiscalía que investiga el fallecimiento de Isabella Aguirre, ocurrido semanas atrás en Villa Gesell.

Lucía Sosa, de 43 años, quedó detenida este lunes y fue trasladada a la DDI de Villa Gesell, mientras avanza la investigación por la muerte de su hija de dos años.

Lucía Sosa, la madre de Isabella Aguirre, la nena de dos años que falleció en la ciudad balnearia de Villa Gesell, fue aprehendida por la policía bonaerense este lunes, por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Tras la orden judicial, la mujer fue trasladada a la sede de la DDI de Villa Gesell , donde permanece en carácter de comunicada y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.º 6 , encabezada por el fiscal Juan Pablo Calderón , según informó Noticias Argentinas .

La detención se produjo pocos días después de que la Fiscalía convocara a Lucas, uno de los hijos biológicos de Sosa , para que declare como testigo en el marco de la investigación.

En paralelo, este lunes se realizó una movilización para reclamar justicia por Isabella , la niña de dos años que ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell.

La autopsia determinó que la menor murió como consecuencia de una broncoaspiración mientras tomaba una mamadera y que no presentaba signos de violencia , un dato que orientó la investigación hacia las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Los investigadores también constataron que Sosa, de 43 años, había sido investigada por la muerte de otras dos hijas en 2016, aunque finalmente resultó absuelta durante el juicio oral.

El delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, previsto en los artículos 106 y 107 del Código Penal, contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión.

Muerte en Villa Gesell: antecedentes de la causa y las hipótesis que analiza la Justicia

Al revisar el historial de la madre, los investigadores comprobaron que otras dos de sus hijas también habían fallecido por asfixia. La primera fue Candela, de cinco meses, en 2013. Tres años más tarde murió Jazmín, de 11 meses. Por esos casos, Sosa y su entonces pareja, Héctor Picard, fueron detenidos, permanecieron casi dos años presos y enfrentaron un juicio por homicidio agravado, aunque en 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mar del Plata los absolvió al considerar que no había pruebas suficientes para condenarlos.

Tras aquel proceso judicial, la pareja se separó. Sosa se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva familia con Héctor Aguirre. Juntos tuvieron dos hijos: un niño de cuatro años e Isabella, la pequeña que murió esta semana.

Con este nuevo episodio, la fiscalía ordenó allanamientos en la vivienda familiar y secuestró distintos elementos de interés para la causa. Además, incorporó testimonios de familiares y vecinos, documentación médica y los antecedentes del expediente que investigó las muertes de las otras dos niñas para reconstruir qué ocurrió antes del fallecimiento de Isabella.

Los investigadores analizan distintas hipótesis, que van desde un hecho accidental hasta un posible homicidio culposo, abandono de persona seguido de muerte o, en el escenario más grave, un homicidio doloso si surgieran pruebas de una acción intencional.

Como parte de las medidas de protección, el hijo de cuatro años de la pareja fue separado de sus padres y quedó bajo resguardo judicial en un hogar de tránsito.

Otro de los antecedentes incorporados al expediente es un informe pericial elaborado durante la investigación anterior, en el que se mencionaba un presunto síndrome de Munchausen por poderes atribuido a Sosa. Ese documento también será revisado por los investigadores, aunque su contenido no fue suficiente para obtener una condena en el juicio que terminó con la absolución de la mujer y de su expareja.