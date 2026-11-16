Shenzhen y los tiempos del poder: la disputa tecnológica detrás de la cumbre de Trump, Putin y Xi Jinping

La reunión del 19 de noviembre encuentra a Trump debilitado por su derrota electoral y a China profundizando su autonomía tecnológica. El episodio Nvidia y los recientes cambios políticos internacionales exponen también los riesgos de la dependencia argentina.

Trump, Putin y Xi Jinping representan a las tres principales potencias involucradas en la disputa por el liderazgo político, económico y tecnológico global.

El próximo 19 de noviembre, Shenzhen será escenario de una reunión de singular importancia para el orden internacional. Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping tienen previsto encontrarse en los márgenes de la cumbre de APEC para abordar cuestiones vinculadas con la seguridad internacional, el control de armamentos nucleares y el conflicto con Irán . Más allá de los posibles acuerdos, la reunión permitirá observar una dimensión decisiva de la disputa global: la competencia tecnológica, las capacidades productivas y las diferentes temporalidades estratégicas de las grandes potencias.

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La elección de Shenzhen posee un significado particular. La ciudad, que en 1980 fue una de las primeras zonas económicas especiales de China, se transformó en uno de los principales centros mundiales de innovación industrial. Allí convergen empresas, universidades, investigación científica, infraestructura digital y cadenas productivas que permiten comprender el nuevo paradigma económico.

Los tres dirigentes llegarán en condiciones diferentes. Trump enfrenta las consecuencias de una importante derrota electoral y tensiones dentro de su administración. Putin sostiene una agenda de seguridad condicionada por el conflicto en Ucrania. Xi Jinping representa un sistema que articula planificación económica, desarrollo tecnológico y objetivos nacionales de largo plazo.

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre modificaron el equilibrio político estadounidense. Los demócratas recuperaron ambas cámaras del Congreso y conquistaron gobernaciones anteriormente republicanas, entre ellas Texas, Georgia, Iowa y Ohio. El resultado representa un importante revés para Trump y reduce su margen legislativo durante la segunda mitad de su mandato.

La situación también expone diferencias dentro del Gobierno sobre los costos económicos y políticos del conflicto con Irán. El vicepresidente J.D. Vance ha manifestado preocupaciones sobre sus consecuencias y explorado alternativas diplomáticas, mientras Trump mantiene una posición más restrictiva. Las disputas sobre prioridades internacionales se superponen con las preocupaciones domésticas por el costo de vida.

Donald Trump enfrenta un escenario político más complejo tras la derrota republicana en las elecciones de medio término, mientras crecen las diferencias internas sobre la estrategia frente a Irán. @JDVance

Sin embargo, existe una orientación que ha mantenido continuidad entre administraciones republicanas y demócratas: la consideración de China como principal competidor estratégico.

Las restricciones comerciales, los controles sobre semiconductores avanzados y los intentos de reorganizar cadenas de suministro forman parte de una política de contención destinada a preservar las ventajas estadounidenses en sectores críticos.

El problema para Washington es que China ha ampliado significativamente sus capacidades industriales y científicas, mientras las corporaciones estadounidenses mantienen fuertes intereses comerciales en el mercado chino.

Nvidia y las contradicciones de la contención tecnológica

Un episodio reciente permite comprender esta transformación. El 5 de noviembre, Reuters informó que aproximadamente 600.000 procesadores H200 de Nvidia permanecían almacenados en Hong Kong mientras Beijín demoraba la autorización para su importación masiva.

Durante años, Washington restringió el acceso chino a semiconductores avanzados para limitar sus capacidades en inteligencia artificial. Posteriormente habilitó determinadas operaciones bajo condiciones específicas. Pero ahora es China la que administra el ingreso de esos componentes, buscando reducir su dependencia de proveedores estadounidenses y favorecer el desarrollo de alternativas nacionales.

La situación contiene una contradicción significativa. Las empresas chinas todavía necesitan procesadores de Nvidia para determinadas aplicaciones avanzadas, especialmente el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, Beijín busca evitar que esa necesidad consolide una dependencia estructural.

La disputa también alcanzó al propio liderazgo de Nvidia. Las informaciones sobre una presunta operación de inteligencia contra Jensen Huang motivaron una investigación interna de la empresa. Se trata de acusaciones que deben distinguirse de hechos comprobados, pero que ilustran cómo la competencia tecnológica se entrelaza con cuestiones de seguridad, espionaje y poder corporativo.

Nvidia quedó en el centro de la disputa tecnológica entre Washington y Pekín por las restricciones comerciales y el acceso chino a procesadores avanzados para inteligencia artificial. NVIDIA

Este escenario revela tensiones dentro de Estados Unidos. Las empresas tecnológicas buscan ampliar mercados y rentabilidad, mientras el Estado establece restricciones por razones de seguridad nacional. La política de contención puede proteger ventajas estratégicas, pero también incentivar la sustitución tecnológica y acelerar el desarrollo de competidores.

La cuestión central es cuánto tiempo pueden sostenerse esas ventajas mediante restricciones cuando el país al que se intenta contener dispone de una enorme capacidad industrial, recursos científicos y un mercado de gran escala.

El Momento Shenzhen y el nuevo paradigma productivo

En mis trabajos he denominado Momento Shenzhen al surgimiento de un nuevo paradigma productivo basado en la integración de inteligencia artificial, robótica, semiconductores, energías renovables, baterías, telecomunicaciones e infraestructura digital.

Su dinámica articula innovación, integración industrial, escala, reducción de costos y difusión tecnológica. La ventaja competitiva surge crecientemente de la interacción entre sectores que se potencian mutuamente.

China ha desarrollado capacidades especialmente importantes en manufactura, infraestructura, energías renovables, vehículos eléctricos y aplicación industrial de nuevas tecnologías. Estados Unidos conserva posiciones decisivas en diseño de semiconductores avanzados, software, investigación y plataformas digitales.

Esta competencia excede la disputa comercial. La inteligencia artificial necesita procesadores, pero también electricidad, redes de transmisión, centros de cómputo, datos y aplicaciones productivas. El liderazgo tecnológico depende de la capacidad de articular todos esos componentes.

China busca reducir su dependencia de los semiconductores estadounidenses y fortalecer el desarrollo de alternativas propias para competir en inteligencia artificial. Imagen generada con Inteligencia Artificial

En el capitalismo contemporáneo, los datos y la infraestructura digital se han convertido en recursos estratégicos. La soberanía tecnológica implica disponer de conocimientos, capacidades industriales e instituciones capaces de tomar decisiones sobre esas infraestructuras.

El episodio Nvidia debe interpretarse dentro de este proceso más amplio. China busca transformar sus vulnerabilidades en incentivos para fortalecer capacidades nacionales, aunque todavía enfrenta dependencias importantes en segmentos tecnológicos de frontera.

La temporalidad china como capacidad estratégica

La experiencia china presenta otra característica relevante: la articulación entre objetivos de desarrollo y horizontes temporales prolongados.

La construcción de las bases industriales y la soberanía nacional durante el período de Mao Zedong, la reforma y apertura impulsadas por Deng Xiaoping y la actual orientación hacia la modernización tecnológica bajo Xi Jinping expresan etapas diferentes de un proceso histórico de transformación.

China organiza sus prioridades mediante planes quinquenales y metas estratégicas hacia 2035 y 2049. El XV Plan Quinquenal, correspondiente al período 2026-2030, se inscribe en esa trayectoria.

Un diferencial institucional es su sistema de formación y selección de dirigentes. Determinados cuadros acumulan experiencia en administraciones locales, provincias, organismos nacionales y diferentes áreas de gestión. Esta movilidad busca combinar preparación política, conocimiento técnico y experiencia práctica.

La resolución aprobada por el Partido Comunista de China el 29 de octubre también enfatiza la autorreforma, la lucha contra la corrupción y los mecanismos de supervisión institucional. Su importancia estratégica reside en la relación entre planificación, capacidad administrativa y continuidad de las políticas públicas.

Tres potencias, diferentes horizontes

Estados Unidos conserva un poder financiero, militar y tecnológico determinante, pero su política exterior debe desenvolverse entre disputas internas, alternancia presidencial e intereses corporativos.

Rusia mantiene una política exterior fuertemente condicionada por su posición militar, sus recursos energéticos y las tensiones con Europa derivadas del conflicto en Ucrania. La prolongada conducción de Vladímir Putin ha contribuido a sostener una orientación estratégica vinculada con las prioridades de seguridad, el desarrollo de capacidades nacionales y su posicionamiento internacional.

China organiza sus objetivos mediante planificación económica, coordinación institucional y políticas de desarrollo tecnológico. Su estrategia busca fortalecer la autonomía productiva y científica, ampliar vínculos comerciales y participar en la transformación de la gobernanza global.

La reunión de Shenzhen tendrá una agenda inmediata vinculada con la seguridad internacional. Sin embargo, el escenario de fondo incluye una competencia más amplia por tecnologías, infraestructura, mercados y reglas internacionales.

Los líderes de Estados Unidos, Rusia y China tienen previsto reunirse en Shenzhen el 19 de noviembre, en el marco de la cumbre de APEC.

Argentina: los riesgos de depender de aliados externos

Para América Latina, esta transformación plantea una cuestión fundamental: cómo preservar márgenes de autonomía en un escenario de competencia entre grandes potencias.

La política exterior argentina ofrece un ejemplo de los riesgos asociados a una concentración excesiva de vínculos políticos. Javier Milei construyó una estrategia internacional fuertemente identificada con Donald Trump y determinados dirigentes ideológicamente afines.

Los acontecimientos recientes muestran la fragilidad de ese esquema. En Brasil, Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva y abandonó el país junto con su familia, una decisión que provocó cuestionamientos sobre su responsabilidad frente a la base electoral que lo había acompañado. En Paraguay, Santiago Peña fue destituido mediante juicio político y posteriormente detenido, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.

En Israel, Benjamin Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria y los partidos árabes israelíes respaldaron al opositor Gadi Eisenkot, a quien el presidente Isaac Herzog encargó la formación de un nuevo gobierno. A esta sucesión de reveses se suma la contundente derrota republicana en las elecciones estadounidenses, que debilitó políticamente a Donald Trump, principal aliado internacional de Milei.

En apenas unas semanas, el presidente argentino vio alterado el escenario político de varios de sus principales referentes externos.

La política exterior de Javier Milei enfrenta el desafío de sostener vínculos estratégicos en un escenario internacional marcado por cambios políticos y disputas entre las principales potencias. The White House

Estos cambios muestran las dificultades de construir una inserción internacional apoyada principalmente en afinidades personales y expectativas sobre la permanencia de determinados dirigentes. Cuando las perspectivas económicas y diplomáticas de un país quedan excesivamente vinculadas con la suerte política de un gobierno extranjero, las decisiones de sus ciudadanos pueden convertirse en factores de incertidumbre para la estrategia nacional.

La autonomía requiere diversificar relaciones, fortalecer la integración regional y mantener vínculos pragmáticos con las principales economías del mundo, independientemente de sus sistemas políticos o de la orientación ideológica de sus gobiernos.

Argentina necesita relacionarse con Estados Unidos, China, Brasil, Europa, y los demás actores relevantes desde una estrategia fundada en sus intereses productivos, comerciales y tecnológicos.

La cumbre de Shenzhen permitirá observar cómo las grandes potencias negocian sus diferencias mientras compiten por las tecnologías que definirán las próximas décadas. Para países como Argentina, la enseñanza es especialmente importante: la autonomía estratégica se construye diversificando vínculos, acumulando capacidades nacionales y evitando que el futuro propio dependa de los resultados políticos de otros países.