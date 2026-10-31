Visita del papa León XIV: habrá cortes en Libertador y controles para ingresar a la zona de Palermo

Vecinos y trabajadores deberán acreditar su domicilio o completar una declaración jurada. También habrá restricciones para estacionar y cambios en colectivos.

Importante operativo por la llegada del Papa a la Ciudad de Buenos Aires.

La visita del papa León XIV a Buenos Aires tendrá un operativo de seguridad en Palermo que incluirá cortes progresivos sobre la avenida del Libertador, controles de acceso y restricciones al estacionamiento . Los vecinos, trabajadores y huéspedes de alojamientos deberán presentar documentación para ingresar a los sectores custodiados.

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Las medidas responden a los requerimientos del operativo dispuesto por el Gobierno nacional. Algunas restricciones ya están previstas hasta el 16 de noviembre , mientras que los controles de ingreso se concentrarán entre la tarde del sábado 7 y la madrugada del miércoles 11.

Hasta la noche del martes 3 de noviembre , habrá cortes parciales en Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento , con dos carriles habilitados por mano.

Desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16 de noviembre , las restricciones se extenderán sobre Libertador entre Sucre y Ugarteche . Los cortes se aplicarán de manera progresiva hasta llegar a la interrupción total del tránsito.

Los vecinos frentistas podrán ingresar a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7 , evitando los sectores ocupados por el vallado y el armado de carpas.

Los cortes sobre Libertador se aplicarán de manera progresiva y llegarán a una restricción total entre Sucre y Ugarteche.

Qué documentación necesitarán vecinos y trabajadores

Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11, habrá controles policiales dentro de la zona restringida. Los ingresos y egresos, tanto peatonales como vehiculares, se realizarán por avenida Santa Fe, avenida Luis María Campos y avenida Las Heras.

Para acceder, los vecinos deberán presentar su DNI con el domicilio actualizado.

Quienes no puedan acreditar el domicilio con ese documento —entre ellos vecinos, empleados y comerciantes— deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada, habilitado en la web oficial del Gobierno de la Ciudad.

En el caso de los hoteles y otros alojamientos, los huéspedes tendrán que exhibir la reserva de hospedaje. Sus trabajadores deberán completar la declaración jurada.

Hasta cuándo se podrán retirar los vehículos estacionados

Los vehículos ubicados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, deberán retirarse antes de la madrugada del sábado 7 de noviembre.

La misma medida alcanzará a los que estén estacionados en los primeros 100 metros de las calles que cruzan Libertador dentro del perímetro de seguridad.

Los vehículos que permanezcan en esos sectores serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

El operativo también contempla la reubicación de contenedores de residuos y modificaciones en el recorrido de algunas líneas de colectivos.