Dólar fijo y tasa alta: ¿en qué conviene invertir?

. - La suba del tipo de cambio benéfica directamente a las empresas exportadoras, y les pone un piso más alto a las importaciones. Nosotros esperábamos un dólar en $ 500 para fin de año, con este piso de $ 350, tenemos un aumento esperado de 42,9% en 4 meses y medio. Creemos que es mejor liquidar hoy las exportaciones, que esperar a fin de año con una inflación amenazante, y tasas de interés en torno del 10% mensual. Ni hablar de las tasas activas.

¿Crees que el Banco Central va a comprar dólares?

. - Obvio, es un salto del 22% en la cotización del dólar que es un premio muy importante para acelerar las liquidaciones que estaban demoradas. Por otro lado, creo que esto va a ralentizar muchas importaciones. Los productos importados se pondrán carísimos. Por ejemplo, investigar cuánto vale un auto importado, y un departamento.

¿La suba del dólar oficial va a generar un aumento de precios en la economía?

. - Claro que sí, pero a no olvidar que los precios se forman en el mercado, y la demanda está muy deprimida por el deterioro en el poder adquisitivo de los salarios. Lo que tendremos por delante es un escenario recesivo, yo me preocuparía por la caída de ventas que tendremos en el mostrador.

¿Cómo ves la suba de tasas?

. - Esto lo tendría que haber realizado mucho antes el banco central, hoy con una tasa del 9,83% mensual y dólares alternativos entre $ 640 y $ 700 se genera un incentivo a vender dólares y especular con una colocación en pesos.

¿Por ejemplo?

. - Supongamos que vendes dólar MEP a $ 620, y colocas ese dinero en una letra de tesorería que vence el 31 de octubre, para esa fecha vas a ganar un 25%, con lo que te quedaría un dólar de equilibrio de $ 800. No parece loco colocar en una letra en pesos para quedarse con ese valor a futuro.

¿Vos decís que comienza a jugar la tasa?

. - Correcto, hoy la tasa efectiva de una colocación a plazo fijo se ubica en el 209% anual, es muy competitiva.

¿Efectos negativos de la suba de tasas?

. - Te quedas con un crédito muy caro, eso va a afectar a la actividad económica. Pero en el mercado hay muchos picaros que teniendo dinero solicitaban crédito porque las tasas estaban muy bajas, con este nuevo cuadro de tasas, muchos venderán dólares para manejarse con capital propio, y esto le dará más liquidez al mercado.

¿La suba de tasas acelera la suba del stock de leliq?

. - Correcto, lo que implica una suba de los intereses que se pagan por las leliq, lo que se llama la emisión endógena. Este es un problema que siempre se soslaya, no genera un problema hoy, pero en dos meses tendremos una suba de los pasivos monetarios muy importante.

¿Es pan para hoy hambre para mañana?

. - Es una ventana de tiempo que ayuda a estabilizar momentáneamente la economía, congelas el tipo de cambio y subís la tasa, el que lo aprovecha bien gana mucho dinero, vende dólares y se coloca en tasa, tenes que tener precisión para volver a dólares antes que todo vuelva a la normalidad. Parecería que durante dos meses la idea es estabilizar el precio de los dólares alternativos, y que sacarlo de la tapa de los diarios.

¿En el largo plazo?

. - En el largo plazo, veremos. No son medidas que generen un cambio estructural. Es una estrategia de corto plazo.

¿Qué pasara con los bonos y acciones?

. - Los bonos alcanzarían un piso y recuperaran posiciones, no me preocupa la baja de ayer, creo que tendrán espacio para recuperarse, si el Banco Central comienza a comprar dólares, llega el desembolso del FMI, y las reservas brutas retornan a los U$S 30.000 millones.

¿Cómo ves el mercado de futuros del dólar?

. - La tasa implícita disminuyo notablemente. Vemos que la posición diciembre sigue siendo la que más tasa de interés devenga, el dólar a diciembre 2023 cotiza a $ 571, y esto nos da la derecha que podemos tener al dólar oficial cotizando por encima de $ 500 en diciembre, algo que veníamos planteando hace tiempo. Por otro lado, una brecha del 100% nos dejaría a los dólares alternativos cerca de $ 1.000.

¿Si vendo hoy el dólar MEP y lo colocó en plazo fijo hasta fin de año?

. - Lo vendes a $ 621, y hasta fin de año conseguís una tasa del 52,5%, esto implica que podría tener a fin de año un dólar equivalente de $ 947.

¿Entonces?

. - La suba de tasas era súper necesaria para calmar las expectativas alcistas del dólar. Lo dijimos hace tiempo, pero el gobierno se negaba a utilizar esta alternativa, la utilizó y traerá sus resultados positivos para estabilizar la cotización del dólar.

Conclusión

. - La suba del dólar mayorista y las tasas son una condición necesaria pero no suficiente para llevar tranquilidad a los mercados.

. - Sería necesario un fuerte ajuste fiscal, para que los precios no se descontrolen. La inflación será alta en agosto.

. - El impacto positivo es que el Banco Central comenzará a comprar dólares en el mercado, ya que la exportación va a acelerar liquidaciones en este escenario. Por otro lado, las importaciones con este tipo de cambio no son competitivas en el mercado interno.

. - La suba del tipo de cambio destraba las negociaciones con el FMI, en este contexto Argentina recibirá prontamente un desembolso de U$S 7.500 millones, que le darán aire a las reservas.

. - Se abre una ventana de tiempo con dólares alternativos que dejaran de subir, saldrán de la tapa de los diarios, y orientaran el debate económico hacia una economía que tendrá altos niveles de inflación y recesión.

. - La baja del dólar Qatar es muy importante, se reduce la alícuota de impuestos personales del 25% al 5%, con lo cual el dólar turista quedaría en $ 658. Esto implica que cambia la preferencia a la hora de gastar dinero en el exterior, volvemos a utilizar la tarjeta y abandonamos el efectivo.

. - Con estas tasas resulta imposible solicitar financiamiento bancario, las empresas tendrán que volver a trabajar con capital propio, cuidado con las empresas que no cuenten con algún fondo anticíclico, será difícil trabajar con financiamiento con estos niveles de tasa de interés.

. - Desde estas columnas hemos alentado a las empresas a estar altamente financiado, que hayan constituido stocks importantes, y que de mediar alguna liquidez se coloquen en activos dolarizados, desde dólar billete, bonos soberanos u obligaciones negociables. Con lo cual, estas medidas que se adoptaron no hacen más que resaltar la estrategia desarrollada. Los que adquirieron obligaciones negociables o pagares atados a la evolución del dólar linked, ayer tuvieron su primera gran satisfacción, la suba del dólar oficial hace 3 meses que es más elevada que la inflación, veremos que sucede en los próximos meses la próxima gestión tendrá que hacer un ajuste importante en el dólar linked cuando asuma.