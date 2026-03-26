Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes quedan por cobrar en marzo 2026

La entidad actualizó los requisitos para tramitar este programa destinado a trabajadores despedidos sin causa justificada.

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo puede realizar a través de "Mi ANSES" o en una oficina con turno previo.

En los últimos días de marzo 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) entrega la Prestación por Desempleo . Un programa dirigido a aquellos titulares despedidos que se encontraban en relación de dependencia, conforme la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013.

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Su objetivo es brindar sostén financiero, mientras el beneficiario busca un nuevo empleo, permitiendo que pueda cubrir sus necesidades básicas durante el período. El monto se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los valores que pueden superar los $350.000, según cada caso .

La Prestación por Desempleo es una ayuda previsional, que tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa justificada , por finalización de contrato o motivos ajenos a su voluntad (como quiebra del empleador o no renovación del puesto).

También alcanza a quienes fueron despedidos por padecimiento de enfermedades/accidentes que les impidan continuar con su labor.

Para solicitar este programa, hay que comenzar su trámite dentro de los 90 posteriores al despido .

Para acceder al cobro, los trabajadores deben haber realizado aportes al sistema previsional por un tiempo mínimo antes de quedar desempleados. Además, deberán cumplir con estos requisitos:

Trabajadores permanentes : haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

: haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada : haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el año previo a la finalización del trabajo.

: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el año previo a la finalización del trabajo. Trabajadores de la construcción: deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los dos años anteriores al despido o finalización de obra.

Luego, tendrán que presentar la siguiente documentación en el sitio web "Mi ANSES" o en una oficina de atención presencial con turno previo:

DNI (original y copia).

(original y copia). Documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso:

(original y copia), según el caso: Despido sin justa causa : telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador. No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción. En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Si hubo un cruce de telegramas con tu empleador y te consideraste despedido, deberás realizar un trámite previo.

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Monto de la prestación por Desempleo de ANSES

El monto de esta prestación social se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes. ANSES confirmó que el cobro mínimo corresponde al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), mientras que el monto máximo no superará el 100% del SMVM.

Con la actualización confirmada para marzo, los topes se establecieron de la siguiente manera:

Monto mínimo: 50% del SMVM, es decir, $176.200 .

. Monto máximo: 100% del SMVM, es decir, $352.400.

Cuándo cobro la ayuda económica en marzo 2026