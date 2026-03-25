El consumo masivo no levanta cabeza: se hundió 6,3% mensual en febrero, con una fuerte retracción en supermercados

La medición de Scentia mostró que el consumo masivo cayó 3,4% interanual. Las ventas en e-commerce eludieron la tendencia general y arrojaron una mejora contra el mismo período de 2025.

El consumo masivo continúa deprimido y no levanta cabeza. Pese a que el año pasado tuvo un leve rebote, en el inicio de 2026 volvió a su nivel más bajo desde septiembre 2024 .

Esto se produjo después de una caída interanual del 3,4% en febrero (y del 2,1% en el primer bimestre) en las compras en supermercados, autoservicios, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos, según datos de la consultora Scentia . Aunque la tendencia mensual fue aún más pronunciada, ya que las ventas se hundieron 6,3% entre los diferentes canales.

Entre los canales más afectados se encuentran los supermercados , donde el consumo se desplomó 5,9% frente a febrero de 2025 y un 6,3% en comparación con enero; mientras que el que tuvo un mejor desempeño fue el e-commerce con un avance anual del 26,5%, aunque con una baja del 2,6% mensual.

En tanto, en farmacia el consumo cayó 9,1% mensual, en autoservicios 6,4%, en kioscos un 6,2% y en mayoristas 5,8% . De esta manera, en febrero todos los canales marcaron bajas. Fuentes del sector confirmaron que " las ventas llevan meses cayendo bastante".

La caída de las ventas se da en el marco de una creciente inflación , que en los últimos nueve meses mostró una tendencia sostenida de avance. Por el contrario, los salarios no están acompañando ese recalentamiento de precios.

Vale destacar que los salarios registrados, que incluyen privados y públicos, sufrieron una pérdida de 7,3% real del poder adquisitivo entre septiembre de 2025 y enero 2026, último dato oficial de INDEC.

A la par de la caída de salarios, también el mercado laboral está sufiendo un aumento del desempleo: avanzó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, con un fuerte deterioro también de las condiciones de trabajo, ya que hubo una pérdida sustancial de puestos de trabajo registrados, que se reconvirtieron a monotributo.

En este contexto, la mora en las familias no para de crecer y alcanzó el 10,6% en entidades bancarias, su nivel más alto en más de 20 años, según datos oficiales del Banco Central (BCRA). Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema tradicional, debido a que en las entidades no financieras la irregularidad ya supera el 27% y comienza a golpear con dureza en las fintech.

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Fuerte caída del consumo en súper y mayoristas, y avance del e-commerce

Entre supermercados y autoservicios, la caída en el primer bimestre acumuló un recorte de 4,3% en comparación con el mismo período del año previo, mostrando así una peor performance que otros canales de venta. En los primeros dos meses del año, el recorte de los argentinos fue más pronunciado entre las bebidas sin alcohol (-11,2%), perecederos (-8,6%), desayuno y merienda (-4%) e higiene y cosmética (-3,2%).

Solo en supermercados, en el primer bimestre la venta de bebidas sin alcohol se desplomó 11%, impulsivos un 8,3%, perecederos un 7,2% e higiene y cosmética un 5,5%.

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Pese a las caídas de los canales tradicionales, el que tuvo un buen desempeño -más allá de caer en la comparación mensual- fue el e-commerce que avanzó 29,7% en el primer bimestre. El impulso llegó proveniente de las transacciones en alimentación (+35,9%), desayunos y meriendas (+34,4%), bebidas con alcohol (+33,7%), limpieza de ropa y hogar (+31,6%) y bebidas sin alcohol (+27,8%).