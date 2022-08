El dólar financiero rebotó con fuerza luego de tres bajas al hilo

A su vez, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- rebotó $5,6 (+2%) hasta los $281,37, luego de registrar su valor más bajo en dos semanas. De esta manera, la brecha frente al tipo de cambio oficial se ubica en el 107,6%.

En el mercado informal, por su parte, el dólar blue subió $1 y cerró en $292, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.

"Lo que se estuvo viendo en las últimas ruedas, fue una estabilización de los tipos de cambio financieros -tanto MEP como CCL-, con los inversores a la espera de las medidas que buscan darles aire y tranquilidad a las reservas del BCRA", dijo Gonzalo Gaviña de Portfolio Personal Inversiones.

Y cerró: "Todavía faltan detalles, por ejemplo, aún no hay demasiada información acerca del tipo de cambio que utilizará el sector agropecuario".

Massa se comprometió a bajar el déficit fiscal, fortalecer las escasas reservas del banco central (BCRA), disminuir la tasa de inflación y dar un mayor impulso al comercio. En ese contexto, el Gobierno anunció el martes una quita segmentada a los subsidios para los consumos de electricidad, gas y agua.

Mercado oficial

El Banco Central (BCRA) compró este miércoles u$s80 millones en el mercado cambiario y acumuló cerca de u$s120 millones en intervenciones netas las últimas cinco jornadas, su mejor racha desde finales de junio, según fuentes de mercado. Por su parte la demanda de energía estuvo en u$s80 millones.

En ese contexto, el dólar mayorista se apreció 20 centavos hasta los $135,53. Por su parte, el dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ascendió 18 centavos a $235,16, unos $54,84 por debajo del blue.

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió 19 centavos a $249,41.

Al respecto, Lucas Yatche Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, sostuvo que "todavía con mucha volatilidad de por medio, no está claro el nuevo ritmo devaluatorio del crawling peg".

"Desde la nueva suba de tasas el tipo de cambio supo reflejar movimientos superiores e inferiores al de las tasas del central. Sin dudas, va a ser difícil acumular reservas de forma sostenida sin generar incentivos de tasas a los importadores/exportadores", amplió Yatche.