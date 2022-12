Dólar Financiero frena la suba, pero el MEP supera los $330

A su vez, el dólar MEP trepa $1,37 (+0,4%) y cotiza a $330,23, con lo cual el spread con el oficial alcanza el 94,3%.

Por su parte, el dólar blue se aprecia otros $3 a $318, según el relevamiento de Ámbito en cuevas de la City.

La Vicepresidenta recibió el martes una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un resonante caso de corrupción conocido como "Vialidad", aunque la sentencia quedará en suspenso tras la prevista apelación judicial.

"La condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos", dijo Cristina tras la lectura del fallo, y afirmó que "en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros".

Por su parte, Gustavo Ber de Estudio Ber dijo que "los dólares financieros que venían agazapados en las últimas ruedas, se muestran más inclinados a buscar espacio para reanudar el reacomodamiento de la mano de agentes económicos ya más concentrados en la cobertura, no sólo ante los múltiples desafíos sino también ante el peligro que implicaría acentuar aún más el atraso cambiario".

Cotización del dólar Qatar, miércoles 7 de diciembre

El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- se encarece 50 centavos y cotiza a $353,70.

Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.

Cotización del dólar turista o dólar tarjeta, miércoles 7 de diciembre

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- se aprecia 44 centavos y opera a $309,49.

Cotización del dólar ahorro, miércoles 7 de diciembre

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- trepa 41 centavos y se ofrece a $291,80.

Cotización del dólar mayorista, miércoles 7 de diciembre

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, sube 46 centavos hasta los $169,95.

Cotización del dólar cripto, miércoles 7 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin gana 1,2% a $323,85, según el promedio entre los exchanges locales que reporta Coinmonitor.