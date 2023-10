Dólar: Gobierno busca más oferta y propuso a mineras que ingresen divisas con un tipo de cambio más alto

Las exportaciones mineras cerraron el 2022 con un monto cercano a los u$s 4.000 millones. Las previsiones son que el 2023 termine prácticamente en la misma línea, esto es, unos u$s 350 millones mensuales en promedio. Sin embargo, las compañías mineras tienen inversiones listas por unos u$s 30.000 millones, que se dividen en u$S 24.000 millones para los proyectos de cobre que ya están en marcha o a punto de comenzar y otros u$S 6.000 millones para el litio. La problemática que manifiestan las fuentes del sector minero es que las casas matrices les piden a las subsidiarias un análisis del contexto macro argentino y algunas explicaciones vinculadas al freno de las importaciones de insumos que, en términos de la inversión, en principio, son marginales. A eso se suma, señalan, las referencias a la volatilidad financiera. Por ende, podría pensarse que, en función de lo señalado, pareciera poco probable que prospere, al menos en el corto plazo.