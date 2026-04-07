Tensión en Puente Pueyrredón: incidentes entre la policía y manifestantes + Seguir en









Efectivos de Prefectura y Policía Federal tiraron gas pimienta contra los manifestantes para impedir bloqueos. La protesta apunta contra la eliminación de programas sociales que alcanzan a casi un millón de personas.

Una protesta en el Puente Pueyrredón genera tensión entre los presentes

La jornada de protesta en el Puente Pueyrredón se intensificó pasadas las 10.30 de este martes, cuando la policía comenzó a reprimir a las organizaciones sociales que cortaron la avenida Hipólito Yrigoyen, en ambos sentidos al tránsito. La protesta es en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei sobre programas sociales.

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Tras varias horas de tensión, efectivos de Prefectura y la Policía Federal comenzaron a empujar y a tirar gas pimienta sobre los manifestantes que querían avanzar hacia Avenida Mitre.

En las inmediaciones también se encuentran apostados carros hidrantes, preparados para intervenir en caso de que las fuerzas intenten despejar los accesos.

Qué organizaciones participan de la protesta en Puente Pueyrredón Entre las organizaciones que participan de la protesta se encuentran la UTEP, el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria, que confluyen en una movilización conjunta en el sur del conurbano bonaerense.

La protesta en el Puente Pueyrredón se inscribe en una jornada nacional de lucha que contempla más de 100 cortes en distintos puntos del país, acompañados por ollas populares, con el objetivo de visibilizar el impacto de las medidas oficiales sobre los sectores más vulnerables.

puente La protesta en el Puente Pueyrredón se inscribe en una jornada nacional de lucha que contempla más de 100 cortes en distintos puntos del país La protesta se enmarca en el rechazo a la decisión oficial de eliminar programas sociales nacionales, entre ellos “Volver al Trabajo”. Según denuncian las organizaciones, la medida afecta a más de 950 mil personas que perciben un ingreso mensual de 78 mil pesos a cambio de tareas en municipios y cooperativas.

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