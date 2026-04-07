Qué ingresos tienen las familias que pertenecen al 10% de mayor poder adquisitivo + Seguir en









Según el informe que reveló el INDEC, la diferencia entre el décimo decil y el resto de las categorías es notoria. El primer decil registra un ingreso promedio de $374.278.

La brecha entre el décimo y el primer decil es de 13 según el índice de Gini. Freepik

Una familia argentina necesita percibir ingresos mensuales superiores a $3.644.000 para ubicarse dentro del 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo, de acuerdo con los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este umbral define el ingreso mínimo para ingresar al decil más alto dentro de la estructura relevada en los 31 principales aglomerados urbanos del país.

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Dentro de ese segmento, los ingresos familiares presentan una marcada dispersión, ya que parten desde ese piso y pueden alcanzar hasta $25.900.000 mensuales. El ingreso promedio del grupo se ubica en $5.621.438, lo que evidencia una diferencia considerable respecto del resto de la distribución. En total, el décimo decil está compuesto por 1.004.001 hogares —equivalentes al 10% del total— y abarca a 3.460.545 personas, es decir, el 11,6% de la población relevada.

La heterogeneidad interna es uno de los rasgos distintivos de este estrato: conviven hogares apenas por encima del umbral mínimo con otros que multiplican ese ingreso hasta cien veces. Esta amplitud refleja no solo la concentración de ingresos, sino también la profundidad de las brechas dentro del propio segmento de mayores recursos.

Al comparar con los niveles inmediatamente inferiores, la distancia se vuelve aún más evidente. El noveno decil, por ejemplo, reúne a los hogares con ingresos de entre $2.670.000 y $3.644.000, con un promedio de $3.095.222, mientras que el octavo se ubica entre $2.100.000 y $2.670.000, con una media de $2.367.780. En el extremo opuesto, el primer decil —que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos— registra valores que van desde $3.000 hasta $566.000, con un promedio de $374.278.

A nivel general, el 62,6% de la población —unos 18,8 millones de personas— percibió algún tipo de ingreso, con un promedio de $1.011.863. Al segmentar por estratos, los ingresos individuales promediaron $351.028 en los niveles más bajos (deciles 1 a 4), $940.586 en los sectores medios (deciles 5 a 8) y $2.476.247 en los más altos (deciles 9 y 10). También se observan brechas por género: los hombres registraron un ingreso promedio de $1.191.364, mientras que en las mujeres fue de $838.336.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio alcanzó $1.068.540 y la mediana se ubicó en $800.000. En tanto, el universo asalariado —que comprende a 9,5 millones de personas— tuvo un ingreso medio de $1.082.635, con diferencias según la formalidad: quienes realizan aportes jubilatorios percibieron $1.321.353 en promedio, frente a $651.484 de aquellos sin descuento. En los hogares, los ingresos laborales explicaron el 79,2% del total, mientras que los no laborales representaron el 20,8%, con mayor incidencia en los sectores de menores recursos. Por último, el índice de Gini del ingreso per cápita familiar se ubicó en 0,427 en el cuarto trimestre del año pasado, lo que implica una leve mejora respecto de períodos anteriores. Este indicador, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso en una escala de 0 a 1, muestra que la brecha entre los extremos se mantiene estable. En ese sentido, la diferencia entre la mediana del decil más alto y la del más bajo fue de 13. Escala de ingreso familiar por decil Primer decil Ingreso total familiar: desde $3.000 hasta $566.000

Hogares: 1.008.514 (10%)

Personas: 2.012.875 (6,7%)

Ingreso total decil: $377.464.765.000 (2%)

Ingreso medio: $374.278 Segundo decil Ingreso total familiar: desde $566.076 hasta $796.266

Hogares: 1.016.227 (10%)

Personas: 2.421.692 (8,1%)

Ingreso total decil: $692.796.540.000 (3,6%)

Ingreso medio: $681.734 Tercer decil Ingreso total familiar: desde $796.298 hasta $1.000.000

Hogares: 1.000.770 (10%)

Personas: 2.576.615 (8,6%)

Ingreso total decil: $882.976.579.000 (4,6%)

Ingreso medio: $882.297 Cuarto decil Ingreso total familiar: desde $1.000.000 hasta $1.200.000

Hogares: 1.007.761 (10%)

Personas: 2.738.970 (9,2%)

Ingreso total decil: $1.093.961.889.000 (5,7%)

Ingreso medio: $1.085.537 Quinto decil Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.480.000

Hogares: 1.008.409 (10%)

Personas: 3.052.768 (10,2%)

Ingreso total decil: $1.336.066.985.000 (7%)

Ingreso medio: $1.324.926 Sexto decil Ingreso total familiar: desde $1.480.000 hasta $1.780.000

Hogares: 1.008.278 (10%)

Personas: 3.212.912 (10,7%)

Ingreso total decil: $1.610.287.437.000 (8,4%)

Ingreso medio: $1.597.067 Séptimo decil Ingreso total familiar: desde $1.780.000 hasta $2.100.000

Hogares: 1.008.847 (10%)

Personas: 3.420.311 (11,4%)

Ingreso total decil: $1.944.010.232.000 (10,2%)

Ingreso medio: $1.926.962 Octavo decil Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.670.000

Hogares: 1.008.641 (10%)

Personas: 3.465.834 (11,6%)

Ingreso total decil: $2.388.240.105.000 (12,5%)

Ingreso medio: $2.367.780 Noveno decil Ingreso total familiar: desde $2.670.000 hasta $3.640.000

Hogares: 1.011.508 (10%)

Personas: 3.543.452 (11,8%)

Ingreso total decil: $3.130.841.606.000 (16,4%)

Ingreso medio: $3.095.222 Décimo decil Ingreso total familiar: desde $3.644.000 hasta $25.900.000

Hogares: 1.004.001 (10%)

Personas: 3.460.545 (11,6%)

Ingreso total decil: $5.643.929.264.000 (29,5%)

Ingreso medio: $5.621.438

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