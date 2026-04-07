Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista con una "maldición" por la muerte de famosos cada vez que marcaba un gol

En las últimas horas se dio a conocer una noticia que conmocionó al mundo del fútbol y el espectáculo: se retiró Aaron Ramsey . El talentoso futbolista oriundo de Galés decidió colgar los botines a sus 35 años , siendo su último club Pumas de México.

Desafortunadamente, Ramsey cargó a lo largo de su carrera con una "maldición" que le atribuyeron. La misma comenzó en 2011, cuando militaba en el Arsenal de Inglaterra, tras un gol frente al Manchester United , ya que al día siguiente falleció Osama Bin Laden .

A partir de allí, cada vez que el galés marcaba un gol un famoso fallecía ese día o los días siguientes, lo que comenzó a tomar cada vez más fuerza en las redes sociales por las coincidencias. La lista abarcó personajes reconocidos como Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Paul Walker y David Bowie .

Durante su carrera, Ramsey jugó una década en el Arsenal, logrando tres FA Cup y una Community Shield en 369 partidos. Posteriormente, sumó títulos con la Juventus: un Scudetto, una Copa Italia y una Supercopa italiana. Su última etapa fue en Pumas de México, tras lo cual quedó sin equipo antes de anunciar su retiro.

Además, fue referente de la Selección de Gales con 86 encuentros y 21 goles, logrando disputar dos Eurocopas.

La carta donde Ramsey anunció su retiro del fútbol

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"Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol. En primer lugar, quiero empezar con Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. ¡No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores! ¡Con los que he jugado y todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras! A la Muralla Roja. ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los buenos y malos momentos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch. En segundo lugar, gracias a todos los clubes para los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel. Y un enorme agradecimiento a mi esposa, a mi tía y a toda mi familia. Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible".