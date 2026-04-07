Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de Venezuela y promete aprender español + Seguir en









El mandatario de EEUU presumió el apoyo que recibe en Venezuela y volvió a bromear con la idea de presentarse como candidato presidencial en ese país.

Delcy Rodríguez llamó a Trump “amigo y socio” y ha celebrado la nueva agenda de cooperación entre ambos países.

Pese a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente que mantiene en vilo al mundo, Donald Trump realizó una broma acerca de su alta aceptación en Venezuela. “En las encuestas estoy más alto que nadie”, expresó el líder estadounidense durante una rueda de prensa sobre la misión de rescate de un oficial de la Fuerza Aérea cuyo avión fue derribado sobre Irán.

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Una vez que finalice la guerra, “podré ir a Venezuela. Aprenderé español rápidamente. No me llevará mucho tiempo. Se me dan bien los idiomas, e iré a Venezuela. Me postularé a la presidencia”, expresó Trump.

Después de esas declaraciones, el mandatario reiteró su admiración por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez: “Estamos muy contentos con la presidenta electa que tenemos ahora”.

Delcy Rodríguez y Trump Delcy Rodríguez y Donald Trump. Los elogios de Trump a Delcy Rodríguez Cabe recordar que no es la primera ocasión en que el presidente de EEUU respalda a Rodríguez, quien tomó el poder tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Anteriormente, Trump ya había señalado que la consideraba “una persona estupenda” y que estaba haciendo un trabajo “fantástico” al gobernar el país luego de la salida de Maduro.

Incluso, la administración del líder estadounidense reconoció oficialmente a Rodríguez como presidenta del país sudamericano, con el objetivo de “facilitar la transición” en Venezuela. Además, recientemente levantó las sanciones en su contra, fundamentalmente sobre el sector energético, para alentar las inversiones.

Por su parte, Delcy Rodríguez llamó a Trump “amigo y socio” y ha celebrado la nueva agenda de cooperación entre ambos países. En los últimos meses se ha consolidado un giro inesperado en la relación bilateral. Tras años de distanciamiento desde 2019, cuando Trump cortó lazos en su primer mandato, los dos países retomaron formalmente sus relaciones diplomáticas en marzo.