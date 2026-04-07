Entrevista al gurú de bienestar Prem Rawat: "La base para una paz real está en prestar atención a uno mismo"

El gurú visitó Buenos Aires y habló sobre la necesidad de conectar con el ser interior como primer paso para encontrar el equilibrio social. En ese sentido, contrastó con las guerras y la tecnología, dos factores que no resuelven las asperezas de fondo.

El embajador internacional de la Paz Prem Rawat (68) visitó Buenos Aires en el marco de una serie de conferencias en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) . Como una voz reconocida a nivel global en temas de bienestar, el gurú habló con Ámbito sobre las formas de encontrar el equilibrio interno en un contexto mundial de guerras y de avance tecnológico . En ese sentido, recalcó que todo comienza con una decisión personal.

El contexto mundial actual atraviesa un escenario tenso por las guerras que suceden en Ucrania y Medio Oriente. Mientras la primera ya cumplió cuatro años en febrero de 2026, la segunda lleva un mes y se libra en Irán contra EEUU e Israel, poniendo en jaque el comercio de petróleo.

Al ser consultado sobre cómo sobrellevar este panorama en el día a día, Rawat comenzó por sostener que " estamos expuestos de manera constante a noticias y situaciones difíciles", lo que puede generar "ansiedad, sensación de impotencia o la idea de que todo está fuera de control".

Sin embargo, advirtió que en ese panorama "hablar de paz no significa ignorar lo que sucede, sino no perder el contacto con la propia experiencia". " Lo primero es no pensar que la paz depende de que el mundo esté en calma. Si esperamos eso, nunca la vamos a encontrar. Siempre han existido conflictos, y sin embargo la posibilidad de experimentar paz sigue estando en cada persona", dijo.

En lo cotidiano, indicó que llamarse al equilibrio pasa por "algo muy simple" como no quedar absorbido por los acontecimientos externos. "Detenerse un momento y reconocer que uno está vivo. Eso devuelve perspectiva", amplió.

prem rawat Rawat recalcó que contar con más claridad lleva a que las personas respondan con menos "miedo, enojo y reacción". Prensa

En ese sentido, agregó que este proceso, si bien no modifica lo que sucede en el mundo, "sí cambia cómo lo vivimos". Rawat también recalcó que contar con más claridad lleva a que las personas respondan con menos "miedo, enojo y reacción" ante estos acontecimientos.

El avance de los conflictos armados lleva a pensar que las guerras son una respuesta inevitable "cuando hay miedo, injusticia o una sensación de amenaza, pero que rara vez resuelve el problema de fondo", consideró el gurú. Así, mencionó al "sufrimiento, resentimiento y nuevas tensiones" como las consecuencias más palpables, lejos de una paz duradera. Además, subrayó que la confrontación deja de ser una respuesta posible cuando se reconoce que un otro "también quiere vivir, sentirse seguro y encontrar estabilidad".

Este proceso personal, lejos de negar la complejidad del mundo, lleva a "reconocer que la paz no comienza con acuerdos o estructuras, sino con la forma en que los seres humanos perciben y se conectan con la paz dentro de sí mismos primero". "No es una solución instantánea, pero es la base más sólida para que la paz sea algo real y no solo un resultado temporal", sintetizó.

El rol de las tecnologías y redes sociales

Rawat fue categórico al describir que las tecnologías y la realidad digital "pueden ayudar como también dificultar" la experiencia de las personas para llegar a la paz interna. Esto se traduce en que el acceso a la información "no necesariamente genera más comprensión" sino "menos espacio para reflexionar".

"El equilibrio interno no viene de la cantidad de contenido que vemos, sino de la capacidad de prestar atención a uno mismo. Si las redes se usan con conciencia, pueden ser útiles; si no, se convierten en más ruido".