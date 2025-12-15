SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de diciembre 2025 - 17:15

Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 15 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.465,14 para la venta.

Las reservas brutas subieron u$s332 millones este lunes, para encadenar así su tercera jornada consecutiva al alza, hasta los u$s42.234 millones.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar blue sube a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.527,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.490,45 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.520, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.839,5, según Binance.

