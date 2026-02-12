El BCRA compró otros u$s141 millones y en lo que va del año ya sumó más de u$s2.000 millones + Seguir en









La autoridad monetaria encadenó 29 ruedas consecutivas con saldos netos positivos en sus intervenciones diarias en el mercado. Así, acumuló en 2026 compras por u$s2.047 millones.

Banco Central (BCRA). Mariano Fuchila

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves en el mercado y ya acumuló en lo que va del año adquisiciones por más de u$s2.000 millones. Se dio en un contexto de importante oferta en el mercado y caída del dólar, que perforó los $1.400 en la jornada.

La autoridad monetaria se hizo de otros u$s141 millones en la rueda y, de esta forma, encadenó 29 ruedas consecutivas con saldos netos positivos en sus intervenciones diarias en el mercado.





Pero las compras robustas de este jueves del Central no impactaron en las reservas brutas, que cayeron u$s251 millones hasta los u$s45.056 millones, ante el derrumbe del precio del oro (2,8%), y otros activos.

En desarrollo...