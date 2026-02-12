El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves en el mercado y ya acumuló en lo que va del año adquisiciones por más de u$s2.000 millones. Se dio en un contexto de importante oferta en el mercado y caída del dólar, que perforó los $1.400 en la jornada.
El BCRA compró otros u$s141 millones y en lo que va del año ya sumó más de u$s2.000 millones
La autoridad monetaria encadenó 29 ruedas consecutivas con saldos netos positivos en sus intervenciones diarias en el mercado. Así, acumuló en 2026 compras por u$s2.047 millones.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 12 de febrero
-
El dólar oficial cayó por sexto día consecutivo: perforó los $1.400 y tocó un nuevo mínimo en tres meses
La autoridad monetaria se hizo de otros u$s141 millones en la rueda y, de esta forma, encadenó 29 ruedas consecutivas con saldos netos positivos en sus intervenciones diarias en el mercado.
En desarrollo...
- Temas
- BCRA
- reservas del BCRA
- Oro
Dejá tu comentario