Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 18 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas subieron casi u$s100 millones este jueves.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.476,03 para la venta.

Las reservas brutas internacionales subieron en u$s95 millones, hasta los u$s42.322 millones, máximo desde el 6 de octubre. En términos netos, se encuentran en los u$s1.391 millones, de acuerdo con la estimación del economista Federico Machado.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 18 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, jueves 18 de diciembre El dólar blue cerró a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 18 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.543,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 18 de diciembre El dólar MEP opera a $1.495,32 y la brecha con el dólar oficial es de 3%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.541,82, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.754, según Binance.