El Banco de Japón se prepara para subir la tasa a su nivel más alto en 30 años Por Juan Marcos Pollio + Seguir en









El mercado da por descontado que la autoridad monetaria elevará los tipos de interés a su récord desde los años noventa. Entre los expertos, las dudas están en torno a lo que pasará después. De todas maneras, minimizaron el impacto que tendría en los mercados emergentes como Argentina.

El Banco de Japón es conocido por sus tasas históricamente bajas.

El Banco de Japón, responsable de uno de los carry trade más grandes del mundo, se prepara para subir las tasas a primera hora de este viernes. El mercado espera un incremento de 25 puntos básicos para que los tipos de interés alcancen su nivel más alto desde agosto de 1995. Los analistas afirmaron que el impacto ante un incremento sería acotado, debido a que este ajuste ya estaba en los precios de los activos. De todas maneras, plantearon que deberá prestarse atención a lo que ocurra en la primera parte de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Consultado por Ámbito, el especialista en mercados internacionales de Portfolio Personal Inversores (PPI), Martín Cordeviola, afirmó que "gran parte del impacto" ya se vio a principios de diciembre, cuando el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, declaró que la Junta Directiva del banco central iba a discutir seriamente una suba de tasas en esta reunión.

"En ese momento, los rendimientos de los bonos del gobierno japonés se dispararon y esto tuvo un impacto negativo sobre los 'Treasuries' estadounidenses, que terminó contagiando a los mercados emergentes, incluida la Argentina, que no tuvo un buen comienzo de mes", recordó Cordeviola.

Por esa razón, el analista de PPI afirmó que "hoy la suba ya está descontada en precios". Y agregó: "Si bien la reacción probablemente sea negativa en caso de confirmarse el escenario, la peor parte ya habría quedado atrás".

Yen La inflación volvió a aumentar en el último año en Japón, lo que despertó la preocupación del BoJ. Kstudio Las preguntas para el día después En un reciente informe a sus clientes, la economista del Grupo ING, Min Joo Kang, planteó que "la atención de los mercados se centrará en los comentarios del gobernador Ueda". Y afirmó que no espera que "envíe mensajes de tono agresivo al mercado en la rueda de prensa, dada la creciente preocupación por el aumento de los tipos de interés".

Y agregó que la autoridad monetaria "prevé que los tipos reales se mantengan negativos tras la subida de tipos a finales de esta semana, lo que deja margen para nuevas subidas". En este sentido, destacó que "los indicadores clave a seguir a corto plazo incluyen las negociaciones salariales de primavera (boreal) y el tipo de cambio del yen". El economista experto en mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, Jorge Ángel Harker, también afirmó a este medio que "el mercado pareciera tener descontado una suba de 25 puntos básicos". Por esa razón, remarcó: "La volatilidad que hubiéramos tenido (en los mercados emergentes) ya se dio. Habría que ver si hay nuevas subas. Tenemos que ver que pasa en el primer trimestre". Sostuvo que "gran parte de la inflación (en Japón), es por el arroz, más que por una demanda sobrecalentada". Y agregó: "No veo en qué una política monetaria agresiva puede llegar a ayudar a bajar esa inflación, más bien si puede llegar a pegarle muy duro a la economía". Por último, concluyó que "no hay mucho espacio para que el efecto sobre la liquidez sea mayor debido al estímulo fiscal de Japón" que planea impulsar la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.