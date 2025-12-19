El Gobierno de EEUU anunció regulaciones para bloquear la atención médica de género a menores trans + Seguir en









Las nuevas normas impulsadas por el Departamento de Salud restringen el acceso a bloqueadores de la pubertad y cirugías, y amenazan con quitar fondos federales a hospitales que mantengan esos tratamientos.

El Gobierno de Donald Trump busca bloquear la atención médica de género a menores trans

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció un conjunto de regulaciones federales destinadas a bloquear la atención médica a menores transgénero, una decisión que generó un fuerte debate político, médico y legal, y que podría derivar en litigios judiciales contra la administración del presidente Donald Trump.

Este jueves se presentaron una serie de regulaciones orientadas a impedir el acceso de menores transgénero a tratamientos médicos a nivel federal. Las normas propuestas prohíben que hospitales que administren bloqueadores de la pubertad o realicen cirugías de transición a menores participen de los programas Medicare y Medicaid, además de eliminar cualquier tipo de cobertura federal para esos procedimientos.

El anuncio fue encabezado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien calificó estas prácticas como “negligencia médica” y aseguró que “no cumplen con los estándares de atención reconocidos profesionalmente”, al tiempo que las definió como casos de mala praxis.

Robert Kennedy JR Donald Trump.webp El secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., junto a Donald Trump. La iniciativa incluye medidas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que envió cartas de advertencia a fabricantes de dispositivos como fajas mamarias utilizadas en el tratamiento de la disforia de género. En paralelo, el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Jay Bhattacharya, confirmó que se retirará el financiamiento a investigaciones sobre transición de género, a las que calificó como “ciencia basura”.

Cuestionamiento médicos y la respuesta del Gobierno de EEUU Desde el ámbito médico, surgieron fuertes cuestionamientos. La presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, Dra. Susan Kressly, advirtió que la interferencia política en la práctica clínica “pone en peligro a las familias” y sostuvo que permitir que el Gobierno defina qué pacientes reciben atención “sienta un precedente peligroso”.

Pese a que las principales asociaciones médicas del país defienden la atención de afirmación de género como un estándar clínico, el Gobierno reafirmó su postura. El Dr. Mehmet Oz, administrador de los servicios de salud pública, remarcó que la exclusión de hospitales de los fondos federales será el principal mecanismo para forzar el cumplimiento de la norma. El anuncio coincidió con la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que busca criminalizar con hasta 10 años de prisión a los médicos que brinden estos tratamientos a menores. La iniciativa aún deberá ser debatida en el Senado, donde su aprobación no está garantizada pese a la mayoría republicana. En este contexto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció que impugnará las regulaciones en la Justicia, al calificarlas como “ataques crueles e inconstitucionales”. Ante la posibilidad de demandas, Kennedy Jr. respondió: “Si la gente nos demanda, están en su derecho”, y aseguró que la administración confía plenamente en la legalidad de la nueva política sanitaria.