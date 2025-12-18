El dólar blue bajó este jueves y perforó los $1.500, al cerrar a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue retrocedió por primera vez en cuatro ruedas y cerró debajo de los $1.500
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 18 de diciembre
Mercados: el dólar oficial detuvo suba, mientras paralelos bajan hasta $15; ADRs se disparan en Wall Street
De esta forma, el billete paralelo retrocedió por primera vez en cuatro ruedas, luego de operar dos días consecutivos en los $1.500.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 18 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó a $1.451.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 18 de diciembre
El dólar blue cedió $10 a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 18 de diciembre
El dólar CCL retrocedió 0,6% a $1.547,84 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,7%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 18 de diciembre
El dólar MEP cedió 1% a $1.498,58 y la brecha con el dólar oficial cerró en 3,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.536,73, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.172, según Binance.
