El dólar blue retrocedió por primera vez en cuatro ruedas y cerró debajo de los $1.500

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó este jueves y perforó los $1.500 , al cerrar a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta forma, el billete paralelo retrocedió por primera vez en cuatro ruedas, luego de operar dos días consecutivos en los $1.500.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar bajó a $1.451.

El dólar blue cedió $10 a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL retrocedió 0,6% a $1.547,84 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,7% .

Valor del dólar MEP hoy, jueves 18 de diciembre

El dólar MEP cedió 1% a $1.498,58 y la brecha con el dólar oficial cerró en 3,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.536,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.172, según Binance.