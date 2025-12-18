SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de diciembre 2025 - 18:21

El dólar blue retrocedió por primera vez en cuatro ruedas y cerró debajo de los $1.500

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Cotización del dólar blue hoy.

Cotización del dólar blue hoy.

Depositphotos

El dólar blue bajó este jueves y perforó los $1.500, al cerrar a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta forma, el billete paralelo retrocedió por primera vez en cuatro ruedas, luego de operar dos días consecutivos en los $1.500.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 18 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó a $1.451.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 18 de diciembre

El dólar blue cedió $10 a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 18 de diciembre

El dólar CCL retrocedió 0,6% a $1.547,84 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,7%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 18 de diciembre

El dólar MEP cedió 1% a $1.498,58 y la brecha con el dólar oficial cerró en 3,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.536,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.172, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias