19 de diciembre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 19 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

billie-dollar-money-background.jpg
freepik.es

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.476,03 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 19 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 19 de diciembre

El dólar blue cerró a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 19 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.543,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 19 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.495,32 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.541,82, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.754, según Binance.

