El recorrido del músico combina ventas históricas, pantalla chica y bienes raíces, aunque los cálculos públicos no equivalen a un balance auditado.

El artista mantuvo vínculos con distintas propiedades en Estados Unidos, especialmente en Tennessee y California.

Billy Ray Cyrus construyó una carrera que atravesó distintas generaciones de la música estadounidense . Su nombre quedó asociado al country de los años 90, gracias a una canción que se convirtió en un fenómeno internacional, pero su trayectoria no terminó allí: también encontró un lugar en la televisión y volvió a las primeras planas con una colaboración que rompió récords musicales y le permitió recaudar millones .

Además de su recorrido artístico, el cantante alcanzó notoriedad por su vínculo familiar con Miley Cyrus , una de las figuras más reconocidas del pop internacional. Durante años compartieron pantalla en Disney Channel y, aunque sus caminos profesionales tomaron direcciones diferentes, Billy Ray mantuvo una presencia propia en la industria del entretenimiento.

La fortuna de Billy Ray Cyrus es de u$s 10 millones . La diferencia entre los ingresos acumulados durante una carrera y el patrimonio neto actual también es relevante. Un artista puede haber generado millones con discos, giras y contratos televisivos, pero eso no significa que conserve la totalidad de ese dinero. Los gastos de producción, impuestos, representantes, abogados y compromisos personales forman parte de la ecuación.

El cantante estadounidense atravesó diferentes etapas de popularidad desde su debut discográfico en la década del 90.

En el caso de Cyrus, su actividad durante más de tres décadas permite identificar distintas fuentes de ingresos . Desde el éxito comercial de su primer álbum hasta sus participaciones en producciones televisivas y colaboraciones internacionales, el músico construyó una carrera con varias etapas de exposición pública.

El primer gran salto económico y artístico de Billy Ray Cyrus llegó en 1992 con el lanzamiento de "Achy Breaky Heart" , una canción que se convirtió en uno de los temas country más reconocibles de aquella década. El sencillo alcanzó el primer puesto de las listas country de Estados Unidos y llegó al cuarto lugar del Billboard Hot 100.

El impacto también se trasladó al álbum debut, Some Gave All. El material permaneció 17 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard 200, recibió una certificación nueve veces platino en Estados Unidos y superó los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Ese comienzo le abrió las puertas a nuevos contratos discográficos, giras y presentaciones. Aunque sus lanzamientos posteriores no repitieron el fenómeno inicial, Cyrus mantuvo una actividad sostenida con discos como It Won't Be the Last, Trail of Tears y Home at Last.

Otro capítulo importante llegó con la televisión. En 2001 protagonizó la serie Doc, en la que interpretó al médico Clint Cassidy durante cinco temporadas. Años después, su participación en Hannah Montana lo acercó a una audiencia mucho más joven.

En la producción de Disney Channel interpretó a Robby Ray Stewart, el padre de Miley Stewart, personaje que llevaba una doble vida como estrella musical. La ficción se emitió entre 2006 y 2011 y tuvo una película estrenada en 2009. Ese trabajo consolidó su presencia en el entretenimiento más allá de los escenarios.

En 2019 llegó una segunda explosión de popularidad gracias a "Old Town Road", la colaboración con Lil Nas X. La canción pasó 19 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard Hot 100, un récord para aquel momento. La participación también le permitió conseguir sus primeros dos premios Grammy en 2020, en las categorías de mejor interpretación de dúo o grupo pop y mejor video musical.

La carrera musical continuó en 2026 con The Hill, un álbum de diez canciones en el que participaron integrantes de su familia. Su hijo Braison colaboró en la producción y composición, mientras que Noah Cyrus participó en el tema "On Our Way Along".

Su carrera también estuvo marcada por proyectos familiares y participaciones en producciones destinadas al público juvenil. Instagram Billy Ray Cyrus

Su costado inmobiliario: campos en Tennessee y propiedades en Estados Unidos

Los bienes raíces también forman parte de la historia económica del cantante. Durante años, Billy Ray Cyrus y su familia vivieron en una extensa propiedad rural ubicada cerca de Thompson's Station, en Tennessee, a poca distancia de Nashville.

El terreno fue descrito habitualmente como una finca de unos 500 acres. En 2012, la propiedad tenía una valuación fiscal de aproximadamente u$s6,5 millones. Entre sus características figuraban una residencia de 7.850 pies cuadrados y amplias superficies destinadas a actividades rurales. El propio Cyrus había mencionado el uso de sectores del terreno para cultivar maíz y criar caballos y ganado. También se trataba de un espacio con un fuerte vínculo familiar, ya que allí crecieron varios de sus hijos.

La propiedad volvió a cobrar relevancia en 2026 por su relación con The Hill. El nombre del disco está inspirado en una elevación del terreno donde el músico suele pasar tiempo, reflexionar y escribir canciones.

Otro movimiento inmobiliario conocido ocurrió en California. En 2007, Billy Ray y Tish Cyrus compraron una mansión de estilo toscano en Toluca Lake por u$s5,838 millones. La vivienda tenía unos 8.700 pies cuadrados, seis dormitorios, sala de cine, piscina, garaje para tres vehículos y espacios destinados a la música. La casa fue puesta a la venta en 2015 y terminó vendiéndose por unos u$s6 millones.