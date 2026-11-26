Regular correctamente el termostato y hacer un mantenimiento frecuente del equipo también permite reducir los gastos de electricidad durante el verano.

Los filtros sucios dificultan la circulación del flujo de refrigeración y obligan al compresor a trabajar durante más tiempo.

Llega el calor y el aire acondicionado vuelve a convertirse en uno de los electrodomésticos más exigido en los hogares argentinos. Su uso prolongado durante los meses de verano puede incrementar considerablemente el consumo eléctrico y, en consecuencia, el monto que llega en las facturas de luz.

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Uno de los errores más frecuentes es seleccionar la temperatura mínima apenas se prende el equipo , con la intención de refrescar el ambiente lo más rápido posible. Esta práctica no necesariamente acelera la refrigeración y puede generar un gasto innecesario de electricidad.

Según las recomendaciones oficiales de la Secretaría de Energía, la temperatura ideal para utilizar el aire acondicionado durante el verano es de 24°C . En algunos equipos, el consumo eléctrico puede aumentar hasta un 8% por cada grado por debajo de ese valor.

Cuando una persona pone el aire en 18°C, el aparato recibe la orden de refrigerar el ambiente hasta alcanzar esa temperatura . Esto obliga al compresor a funcionar durante más tiempo o a mantener una mayor potencia, dependiendo de la tecnología del dispositivo.

Lo que se recomienda es mantener una temperatura de entre 23°C y 24°C durante el verano. También se advierte sobre el esfuerzo adicional que hacen los aparatos cuando existe una diferencia importante entre las condiciones térmicas del interior y del exterior. Durante la noche, las recomendaciones oficiales de eficiencia energética sugieren subir la configuración hasta los 26°C.

Otro punto importante a tener en cuenta es la limpieza de los filtros. La acumulación de polvo dificulta la circulación del aire y puede provocar que el equipo necesite funcionar durante más tiempo para alcanzar la temperatura que se eligió. Se recomienda revisar estos componentes al principio de cada temporada.

También conviene mantener las puertas y ventanas cerradas mientras el aparato está prendido, bajar las persianas durante las horas de mayor exposición solar y evitar poner muebles u objetos que obstaculicen la salida del aire frío.

Imagen: Freepik

Cuánto sale un aire acondicionado y su instalación

En la previa del verano y del Black Friday 2026, los precios de los equipos de climatización varían según su capacidad de refrigeración, la tecnología del compresor y la clasificación de eficiencia energética.

Los modelos convencionales suelen tener un precio inicial más bajo que aquellos con tecnología inverter. Estos últimos cuentan con un compresor que puede ajustar su velocidad de funcionamiento en función de las necesidades térmicas del ambiente, en vez de prenderse y apagarse constantemente.

Esta diferencia puede traducirse en un menor consumo eléctrico, especialmente en hogares donde el aparato permanece encendido durante varias horas consecutivas. Algunos de los precios de referencia son:

aire acondicionado split convencional de 2.300 frigorías: desde $599.999

aire acondicionado split convencional de 2.365 frigorías: $679.999

aire acondicionado split inverter de 3.000 frigorías: $836.939

aire acondicionado split inverter de 3.096 frigorías: $1.124.999

aire acondicionado split inverter de 4.500 frigorías: entre $998.370 y $1.554.999

aire acondicionado split inverter de 4.300 frigorías con wifi: $1.500.000

A estos importes se debe sumar el costo de instalación, que depende de las frigorías del aparato, la distancia entre las unidades interior y exterior y las características de la vivienda. Según los presupuestos de referencia para noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los valores de mano de obra para una instalación básica son los siguientes:

hasta 3.499 frigorías: entre $137.000 y $214.000

entre 3.500 y 5.499 frigorías: entre $163.000 y $254.000

entre 5.500 y 6.299 frigorías: entre $203.000 y $315.000

Cuando la distancia entre ambas unidades supera los tres metros, pueden aplicarse recargos de entre $30.500 y $40.500 por cada metro adicional de cañería. Los trabajos en altura también pueden incrementar el presupuesto entre $20.500 y $61.000.