Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 30 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó en $1.412,15 para la compra y $1.464,99 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s270 millones y cerraron en u$s40.495 millones . Fuentes oficiales informaron que u$s25 millones se deben a una caída de cotizaciones.

Las tasas de los plazos fijos extienden su volatilidad. Luego de caer el martes y rebotar el miércoles, este jueves vuelven a bajar: la TAMAR pasó del 49,19% al 44,63%, mientras que la BADLAR cedió desde el 44,50% al 41,19%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438 , apenas $2 por encima del cierre del miércoles.

El dólar blue operó en los a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta .

Valor del CCL hoy, jueves 30 de octubre

El dólar CCL retrocedió (0,3%) hasta los $1.470,60 y la brecha se ubicó en el 2,3%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de octubre

El dólar MEP cayó 0,3% y cerró a $1.483,76. En esa línea, el spread se posicionó en 3,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.483,31, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.