El dólar oficial cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.412,15 para la compra y $1.464,99 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 30 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Las reservas brutas internacionales cayeron u$s270 millones y cerraron en u$s40.495 millones. Fuentes oficiales informaron que u$s25 millones se deben a una caída de cotizaciones.
Las tasas de los plazos fijos extienden su volatilidad. Luego de caer el martes y rebotar el miércoles, este jueves vuelven a bajar: la TAMAR pasó del 49,19% al 44,63%, mientras que la BADLAR cedió desde el 44,50% al 41,19%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 30 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438, apenas $2 por encima del cierre del miércoles.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 30 de octubre
El dólar blue operó en los a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 30 de octubre
El dólar CCL retrocedió (0,3%) hasta los $1.470,60 y la brecha se ubicó en el 2,3%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de octubre
El dólar MEP cayó 0,3% y cerró a $1.483,76. En esa línea, el spread se posicionó en 3,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.483,31, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.
