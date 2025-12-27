Plazo fijo en diciembre: cuánto gano si invierto $250.000 a 30 días + Seguir en









La opción financiera para proteger el capital ahorrado y conseguir rendimientos de manera segura y fácil.

Plazo fijo: la ganancia que se obtiene al invertir $250.000 a 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos son una de las opciones más seguras para proteger el capital, en un escenario de inflación persistente. Este instrumento financiero permite depositar un monto fijo durante un período determinado y obtener un rendimiento preestablecido. Aunque la rentabilidad no siempre supera el aumento de precios, su principal ventaja radica en la seguridad y la previsibilidad que ofrece a los ahorristas.

Una inversión de $250.000 a 30 días genera intereses, según la tasa de vigente. El capital no puede retirarse antes del vencimiento, pero al finalizar el plazo, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados, lo que garantiza un retorno seguro y calculable.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cuánto gano si deposito $250.000 a 30 días La rentabilidad de un plazo fijo varía según el canal de contratación. Al 26 de diciembre de 2025, las tasas son:

Canal sucursal: TNA del 20,50% (TEA: 22,54%)

Canal electrónico: TNA del 22,50% (TEA: 26,21%) Con una inversión de $250.000 a 30 días, los intereses generados serían:

Canal sucursal: $4.212,33 (monto total: $254.212,33)

Canal electrónico: $4.828,77 (monto total: $254.828,77) La diferencia en las tasas permite a los inversores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. El canal electrónico ofrece un rendimiento ligeramente superior, lo que brinda mayor flexibilidad para optimizar las ganancias.