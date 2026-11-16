Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.525 para la compra y a $1.575 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.573,59 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.551.

El dólar blue cerró a $1.580 para la compra y a $1.600 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.682,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.5% .

El dólar MEP cerró a $1.586,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 16 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.047,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 16 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.680,77.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 16 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.942, según Binance.