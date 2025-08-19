La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció las fechas en las que los beneficiarios podrán cobrar el haber correspondiente a agosto.
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del martes 19 de agosto
El ente hizo públicas las fechas para cobrar las prestaciones en el mes de agosto.
Este mes, las jubilaciones y prestaciones recibirán un aumento en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Junio, que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se da en el contexto del Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales en base al dato de inflación de dos meses previos.
Jubilados ANSES: de cuánto es el aumento de agosto 2025
El aumento confirmado para jubilados y pensionados en agosto será del 1,6%, calculado en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC), actualizado bimestralmente por el INDEC.
Esta nueva fórmula reemplaza el esquema anterior de actualizaciones trimestrales y tiene como objetivo reducir el impacto de la inflación en los ingresos de jubilados y pensionados.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2025
Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 1: 8/8
- Documentos terminados en 2: 11/8
- Documentos terminados en 3:12/8
- Documentos terminados en 4: 13/8
- Documentos terminados en 5: 14/8
- Documentos terminados en 6: 18/8
- Documentos terminados en 7: 19/8
- Documentos terminados en 8: 20/8
- Documentos terminados en 9: 21/8
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: 22/8
- Documentos terminados en 2 y 3: 25/8
- Documentos terminados en 4 y 5: 26/8
- Documentos terminados en 6 y 7: 27/8
- Documentos terminados en 8 y 9: 28/8
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- Documentos terminados en 0: 8/8
- Documentos terminados en 1: 11/8
- Documentos terminados en 2: 12/8
- Documentos terminados en 3: 13/8
- Documentos terminados en 4: 14/8
- Documentos terminados en 5: 18/8
- Documentos terminados en 6: 19/8
- Documentos terminados en 7: 20/8
- Documentos terminados en 8: 21/8
- Documentos terminados en 9: 22/8
Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 0: 11/8
- Documentos terminados en 1: 12/8
- Documentos terminados en 2: 13/8
- Documentos terminados en 3: 14/8
- Documentos terminados en 4: 18/8
- Documentos terminados en 5: 19/8
- Documentos terminados en 6: 20/8
- Documentos terminados en 7: 21/8
- Documentos terminados en 8: 22/8
- Documentos terminados en 9: 25/8
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- Documentos terminados en 0 y 1: 11/8
- Documentos terminados en 2 y 3: 12/8
- Documentos terminados en 4 y 5: 13/8
- Documentos terminados en 6 y 7: 14/8
- Documentos terminados en 8 y 9: 18/8
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Mes a cobrar: agosto
- Todos los documentos Primera Quincena: 11/8 al 10/9
- Todos los documentos Segunda Quincena: 22/8 al 10/9
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: 8/8
- Documentos terminados en 2 y 3: 11/8
- Documentos terminados en 4 y 5: 12/8
- Documentos terminados en 6 y 7: 13/8
- Documentos terminados en 8 y 9: 14/8
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Mes a cobrar: agosto
- Todas las terminaciones de DNI: 8/8 al 10/9
Desempleo Plan 1
Mes a cobrar: agosto
- Documentos terminados en 0 y 1: 22/8
- Documentos terminados en 2 y 3: 25/8
- Documentos terminados en 4 y 5: 26/8
- Documentos terminados en 6 y 7: 27/8
- Documentos terminados en 8 y 9: 28/8
