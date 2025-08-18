El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Junín, en donde iba a comenzar su gira bonaerense para presentar a sus candidatos a nacionales, debido a "la situación climática que se espera en esta zona del país".
18 de agosto 2025 - 18:40
Javier Milei suspendió el acto de campaña de La Libertad Avanza en Junín por cuestiones climáticas
El Presidente iba a viajar este martes hacia la ciudad bonaerense para participar de un acto de campaña con la mira puesta en los comicios provinciales y nacionales.
Con la mira puesta en las elecciones bonaerenses y nacionales, el jefe de Estado iba a emprender un viaje por localidades bonaerenses para continuar con la campaña libertaria.
Noticia en desarrollo.-
