Javier Milei suspendió el acto de campaña de La Libertad Avanza en Junín por cuestiones climáticas







El Presidente iba a viajar este martes hacia la ciudad bonaerense para participar de un acto de campaña con la mira puesta en los comicios provinciales y nacionales.

Javier Milei no viajará a Junín y se reprogramará el acto de LLA.

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Junín, en donde iba a comenzar su gira bonaerense para presentar a sus candidatos a nacionales, debido a "la situación climática que se espera en esta zona del país".

Con la mira puesta en las elecciones bonaerenses y nacionales, el jefe de Estado iba a emprender un viaje por localidades bonaerenses para continuar con la campaña libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1957554773433233839&partner=&hide_thread=false La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de… pic.twitter.com/PvLU5kr31A — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 18, 2025 Noticia en desarrollo.-