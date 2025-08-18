SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de agosto 2025 - 18:40

Javier Milei suspendió el acto de campaña de La Libertad Avanza en Junín por cuestiones climáticas

El Presidente iba a viajar este martes hacia la ciudad bonaerense para participar de un acto de campaña con la mira puesta en los comicios provinciales y nacionales.

Javier Milei no viajará a Junín y se reprogramará el acto de LLA.

Con la mira puesta en las elecciones bonaerenses y nacionales, el jefe de Estado iba a emprender un viaje por localidades bonaerenses para continuar con la campaña libertaria.

Noticia en desarrollo.-

