Desde la Catedral de Córdoba, León XIV recordó a Francisco: "¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!"

El pontífice pidió llevar el Evangelio a todos los rincones y mantener la cercanía con los pobres. También advirtió sobre el hambre y la falta de trabajo.

León XIV encabezó un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba.

El papa León XIV recuperó este martes una de las consignas más recordadas de Francisco durante su encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados y seminaristas en la Catedral de Córdoba . Después de la misa multitudinaria en el predio de FAdeA, llamó a renovar el compromiso pastoral y a sostener una Iglesia cercana a las necesidades de la población.

“¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco! Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo” , expresó ante los presentes.

El encuentro constituyó la última actividad de su paso por la provincia , antes del regreso a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en Palermo. Al comenzar su intervención, el pontífice agradeció las palabras del cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba , y evocó a referentes de la Iglesia argentina.

En ese marco, pidió preservar el entusiasmo que dio origen a la elección de la vida religiosa. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo” , sostuvo.

El Papa dedicó un mensaje particular a quienes se preparan para el sacerdocio. Los instó a mantener la disposición a aprender de las comunidades y a evitar que la comodidad o la rutina debiliten su tarea.

León XIV recordó el llamado de Francisco a “hacer lío” durante su encuentro con religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba.

“Queridos seminaristas, aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene también puede enseñarnos mucho”, señaló.

En otra referencia a su antecesor, recordó que “la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. Su mensaje también incluyó un llamado a actuar frente a las dificultades materiales que atraviesan las comunidades.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, advirtió.

Para ilustrar el compromiso que reclamó a los religiosos, mencionó las trayectorias de Mama Antula, el Cura Brochero y el beato Ceferino Namuncurá. Destacó su entrega y la continuidad de su misión pese a las dificultades. “La Argentina conoce bien lo que Dios puede hacer con una vida disponible”, afirmó. Luego convocó a extender esa tarea por todo el territorio: “Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia, y hasta el último rincón de la tierra”.

El pontífice pidió preservar la vocación y mantener la cercanía con quienes atraviesan situaciones de pobreza, enfermedad y soledad.

El mensaje sobre la enfermedad y la continuidad del servicio

Durante la actividad, el pontífice también escuchó testimonios y preguntas de representantes de la vida religiosa. Entre los planteos estuvo cómo sostener la vocación cuando las enfermedades o el paso del tiempo limitan la posibilidad de asumir responsabilidades.

Al responder, León XIV vinculó esas inquietudes con su reciente hospitalización y volvió sobre el ejemplo del Cura Brochero, quien continuó acompañando a su comunidad aun cuando estaba ciego y enfermo de lepra. En ese contexto, habló de “perseverar en medio del sufrimiento”.