"Voy a matar al Papa": el detenido negó haber hecho la amenaza y culpó a posibles compañeros de trabajo

El sospechoso, de 49 años, declaró ante la Justicia federal y negó haber realizado la comunicación al 911. Sugirió que compañeros de trabajo pudieron haber utilizado su celular, aunque no identificó a nadie. Sigue detenido y será sometido a un cotejo de voz para determinar si fue quien amenazó al Pontífice.

Detenido en Pilar negó haber llamado al 911 para amenazar de muerte a León XIV y culpó a compañeros.

El hombre de 49 años declaró ante la Justicia federal y rechazó ser el autor del llamado anónimo al 911 en el que se amenazó de muerte a León XIV . Sin identificar a ninguna persona en particular, sostuvo que compañeros de trabajo pudieron haber tomado su celular para realizar la comunicación. No explicó cómo habrían podido desbloquear el aparato. Se realizará un cotejo de voz y continúa detenido , según confirmaron fuentes judiciales.

La investigación por la amenaza de muerte contra el papa León XIV sumó una novedad: el hombre detenido en la localidad bonaerense de Pilar prestó declaración indagatoria y negó haber sido quien llamó al 911 para advertir: “Voy a matar al Papa”.

En su descargo, dijo que compañeros de trabajo, a quienes no identificó, podrían haberle agarrado el teléfono celular y realizado desde allí el llamado intimidatorio. Sin embargo, no dio precisiones sobre quiénes podrían haber sido ni explicó cómo habrían tenido acceso a la clave de desbloqueo del dispositivo.

El sospechoso, de 49 años, está imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. Pese a su negativa, continúa detenido mientras avanzan las medidas de prueba.

Una de las diligencias centrales será un cotejo de voz para determinar si la persona que realizó la comunicación al servicio de emergencias es el hombre detenido. La comparación buscará establecer si existe correspondencia entre su voz y la grabación del llamado que dio origen a la causa.

Los estudios médicos y las pericias pendientes

En paralelo, los médicos legistas de la Policía que lo examinaron informaron que el detenido se encontraba normal. No obstante, todavía resta la intervención de los médicos forenses y la incorporación de otros informes periciales que aún no fueron recibidos en el expediente.

La Justicia también deberá avanzar sobre el análisis de los elementos secuestrados durante el allanamiento en su vivienda de Villa Rosa, partido de Pilar: tres teléfonos celulares y un dron. Los dispositivos tecnológicos son relevantes para reconstruir el origen de la comunicación y determinar si existe algún otro elemento relacionado con la amenaza.

El llamado anónimo se produjo el viernes al mediodía, cuando León XIV se encontraba en Uruguay, apenas dos días antes de su prevista llegada a la Argentina. La frase que recibió el operador del 911 fue directa: “Voy a matar al Papa”. Ante las preguntas del personal de emergencias, el interlocutor no aportó más información y cortó la comunicación.

A partir de esa advertencia intervino la División Antiterrorismo de la Policía Federal. La investigación permitió ubicar el origen de la comunicación en Pilar, mediante tareas de inteligencia, entrecruzamientos de antenas telefónicas y otras medidas de campo.

La causa está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Sebastián Bringas. También participan la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

Por ahora, el acusado sigue detenido y la investigación busca determinar si fue efectivamente quien realizó la amenaza o si, como sostuvo en su indagatoria, otra persona utilizó su teléfono para efectuar el llamado.