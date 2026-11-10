Jorge Macri defendió la carpa VIP en la misa de León XIV, pero admitió que "las medialunas y los budines estuvieron de más"

El jefe de Gobierno explicó para quiénes se dispuso el espacio en Palermo. Marcela Pagano cuestionó la presencia de famosos y las contrataciones.

Jorge Macri defendió la instalación de las carpas durante la misa de León XIV, aunque cuestionó parte del servicio de comida.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , respondió a las críticas por la instalación de una carpa VIP durante la misa del papa León XIV en Palermo . Aunque defendió la necesidad de contar con un espacio para autoridades y personas vinculadas con la organización, reconoció que el servicio de comida fue excesivo.

“Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera” , sostuvo en declaraciones a la prensa.

La controversia se desató por las imágenes que circularon en redes sociales, en las que se observaba a empresarios, dirigentes políticos y figuras del espectáculo en un sector equipado con mesas, sillas, atención de mozos y distintas opciones de comida, cerca del Monumento de los Españoles.

Macri rechazó que se tratara de un despliegue extraordinario. “Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea” , afirmó, y explicó que las carpas estaban destinadas a integrantes de la Iglesia, autoridades y personal que participaba del operativo.

Según argumentó, los cortes de tránsito y las restricciones de acceso obligaban a esas personas a permanecer varias horas en el lugar. En ese sentido, insistió en que el objetivo era ofrecer un espacio para quienes cumplían tareas específicas en la organización.

Las imágenes del sector reservado para invitados durante la celebración en Palermo generaron críticas en redes sociales.

Marcela Pagano cuestionó las explicaciones de Jorge Macri

Después de sus declaraciones, la diputada Marcela Pagano lo cruzó en X y sostuvo que la discusión no se limitaba a la comida ofrecida a los invitados. En su publicación, también formuló acusaciones sobre las contrataciones realizadas para el evento.

“Somos pocos y nos conocemos mucho”, comenzó la legisladora. Luego aseguró que Mara Gorini y Karina Milei le habían exigido contratar empresas que vinculó con ellas y con los Menem. Esos señalamientos fueron expresados por Pagano en su mensaje.

“Te estás olvidando que no fueron solamente medialunas y budines. También la empresa de seguridad y de limpieza de los Menem. Era eso, o te declaraban la guerra”, escribió.

Estimado @jorgemacri somos pocos y nos conocemos mucho. Se perfectamente que Mara Gorini y @KarinaMileiOk te exigieron que pongas “los huevos sobre la mesa” y contrates a las empresas de ella y los Menem (literal, para los que no saben, Mara le llevó un maple de huevos). Abro… pic.twitter.com/6FFCCwDXN6 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) November 10, 2026

La diputada también rechazó que la presencia de celebridades respondiera a necesidades protocolares. “Sabés perfectamente que no había protocolo para invitar ‘famosos de la farándula’. El protocolo era para funcionarios”, planteó.

Otro de sus cuestionamientos apuntó al trato recibido por los agentes de seguridad. Según sostuvo, mientras los invitados contaban con mozos, aire acondicionado y comida, los policías y gendarmes no habían recibido “ni un alfajor”.

Pagano contrapuso esa situación con la de los fieles que se acercaron a la celebración desde temprano. “Un pueblo caminando desde la madrugada al rayo del sol para ver de lejos a @Pontifex_es y un grupito selecto haciendo la vida VIP y con ubicación selecta”, escribió, y cerró con una comparación: “Esta será ‘su fiesta de Olivos’”.

Esteban Paulón pidió información sobre los invitados y las contrataciones de la carpa VIP

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los gastos, las contrataciones y los criterios de selección de los invitados a los sectores VIP durante la misa de León XIV y la vigilia prevista en Palermo.

“Como sabemos que muchas veces es difícil que en Diputados aprueben nuestros pedidos de informe, presentamos también un pedido de acceso a la información pública porque tenemos derecho a saber la trama completa de este escándalo”, expresó en X.

La solicitud, dirigida a la Secretaría de Presidencia, la Jefatura de Gabinete y la Cancillería, reclama el listado de personas acreditadas, qué organismo cursó cada invitación y quién autorizó las ubicaciones preferenciales. También exige explicar el interés público que justificó la presencia de figuras del espectáculo, los medios y acompañantes de funcionarios.

Además, Paulón pidió precisar el costo total de la misa y la vigilia, con un desglose por proveedor y fuente de financiamiento, y los fundamentos para recurrir a procedimientos de contratación de excepción pese a que la visita había sido anunciada con meses de anticipación.

El documento incluye consultas sobre el catering, las carpas, el mobiliario, los traslados internos y la seguridad privada. Para cada servicio, solicita identificar los montos, los proveedores y quién asumió los gastos, así como informar si hubo aportantes privados que recibieron invitaciones o ubicaciones preferenciales.