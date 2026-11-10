De qué murió Monseñor Héctor Aguer,el arzobispo emérito de La Plata + Agregar ámbito en









El arzobispo emérito de La Plata falleció este martes en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires. La Arquidiócesis confirmó el deceso.

El ex azorbispo había dado una entrevista hacía pocos días, donde confesaba su delicado estado de salud. Agencia Informativa Católica Argentina

Monseñor Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata y una de las figuras más reconocibles del sector conservador de la Iglesia argentina, falleció este martes 10 de noviembre de 2026 a los 83 años. La noticia fue comunicada por la Arquidiócesis de La Plata, a través de un comunicado oficial firmado por el arzobispo Gustavo Carrara y los obispos auxiliares.

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El prelado residía desde su retiro en el Hogar Sacerdotal de la calle Condarco, en el barrio de Flores. Las autoridades eclesiásticas informaron el deceso. En una entrevista publicada el día anterior, Aguer había aludido a un estado de salud delicado, a sufrimientos y a una “purificación al final de mi vida”, y había señalado que se movía poco y casi no salía de su habitación.

Qué se sabe sobre el fallecimiento La Arquidiócesis de La Plata limitó su anuncio al hecho del fallecimiento y a la edad del prelado. En el comunicado se expresa “profundo pesar” y se invita a los fieles a rezar por su eterno descanso, pero no se menciona ninguna enfermedad, internación ni causa específica. Varios medios coinciden en que las autoridades “sólo informaron su deceso sin dar detalles de las causas”.

Aguer había nacido el 24 de mayo de 1943 en el barrio de Mataderos. Fue ordenado sacerdote en 1972, nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y arzobispo de La Plata entre 2000 y 2018. Tras su renuncia por límite de edad, se retiró a la vida en el hogar sacerdotal.

Las últimas declaraciones de Aguer, previo a la visita de León XIV El lunes 9 de noviembre se publicó una entrevista en la que el arzobispo emérito habló de la visita del papa León XIV a la Argentina y criticó aspectos del pontificado anterior. En ese diálogo reconoció su delicado estado de salud y dijo que no podría participar de ningún encuentro con el Papa. También afirmó que “muy pronto” debería rendir cuentas ante el Señor.

Su muerte se produce en medio de la visita apostólica de León XIV al país. El velatorio está previsto en la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre; la misa exequial será presidida por el actual arzobispo Gustavo Carrara.