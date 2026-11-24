El dólar oficial minorista cerró a $1.565 para la compra y a $1.615 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.617,08 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 24 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El BCRA no compró dólares por segunda rueda en fila y las reservas cayeron al menor nivel en más de un mes
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Mercados: dólar oficial, blue y CCL marcan nuevos máximos, pero MEP cede; el riesgo país vuela a más de 1.100 puntos
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 24 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.593.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 24 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.670 para la compra y a $1.690 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 24 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.794,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 12.6%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 24 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.689,77 y la brecha con el dólar oficial es de 6.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 24 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.099,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 24 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.779,22.
Valor de Bitcoin hoy, martes 24 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.792, según Binance.
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