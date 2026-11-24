El mandatario busca recaudar para financiar prestaciones sociales y servicios públicos, en un intento por distinguirse del PP a días de los comicios. Las encuestas anticipan que el partido conservador ganaría sin mayoría absoluta.

Impuesto a las fortunas: El presidente español, Pedro Sánchez, propuso un nuevo impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , planteó ayer un nuevo impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros , cuando faltan pocos días para los comicios generales del domingo.

Los fondos recaudados se usarían para cubrir ayudas a la crianza, a la vivienda o para mejorar los servicios públicos. La propuesta aparece cuando el socialismo intenta diferenciarse del Partido Popular (PP) , conservador, al que Sánchez acusa de querer bajarles los impuestos a los más ricos.

Cabe precisar que la mayoría de las encuestas proyectan que el PP ganaría las elecciones del domingo, pero sin alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento , lo que podría convertir al partido de ultraderecha Vox en un árbitro decisivo para definir la formación del próximo gobierno en España.

“Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, 0,1% más rico concentra más de 10% de la riqueza, y su peso no deja de crecer desde el 2010” , indicó Sánchez en X, quien está al frente del ejecutivo español desde el 2018.

La propuesta surge a pocos días de las elecciones generales, en un intento por diferenciarse del Partido Popular.

“Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos”, agregó.

El detalle

Dirigentes de izquierda del Reino Unido, Francia, los Países Bajos y otros países también propusieron versiones de gravámenes a las grandes fortunas, con la idea de dar respuesta a la inquietud social por la desigualdad y de activar a su electorado.

En general, el sector empresarial rechaza este tipo de impuestos, con el argumento de que podrían llevar a los emprendedores que crean empleo y crecimiento a irse del país.

Objetivo de la medida: Los fondos recaudados se destinarían a ayudas a la crianza, vivienda y mejora de servicios públicos.

El país cuenta desde 2022 con un tributo a las grandes fortunas, que alcanza a quienes tienen un patrimonio neto de más de tres millones de euros. Fue concebido como complemento de los impuestos patrimoniales de las comunidades autónomas, para que los más ricos contribuyan sin importar dónde vivan.

El Partido Popular se comprometió a reducir impuestos a quienes tienen ingresos medios y bajos y a los jóvenes que trabajan, y a dar beneficios fiscales a las compañías que apuesten por la tecnología y la digitalización.