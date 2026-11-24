El vocero presidencia, Adrián Ravier, negó las versiones que dejaban entrever la posible renuncia del jefe del equipo económico de la administración nacional. "Es uno de los ministros más importantes", afirmó.

A raíz del aumento del riesgo país y el dólar , el Gobierno negó las versiones que hacían referencia a una presunta salida del ministro de Economía, Luis Caputo. El indicador elaborado por el J.P. Morgan trepa 7,2% en la jornada y ya supera los 1.100 puntos, mientras que el dólar CCL se dispara y roza los $1.800. El oficial, en tanto, alcanza los $1.615 en el Banco Nación.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , fue consultado este martes sobre la continuidad del titular del Palacio de Hacienda en el Poder Ejecutivo. "Descartamos la especulación mediática de la salida de Luis Caputo. No es la primera vez. Lo volvemos a hacer. Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno", afirmó.

Para el portavoz de la administración libertaria, la tarea de Caputo "ordenando a la Argentina quebrada que nos dejaron en 2023" habla "de lo importante que es para nuestro Gobierno". "Se ha ordenado la macro y llegamos a una fortaleza que se representó en una baja contundente del riesgo país, debajo de los 500 puntos hasta hace poco tiempo", destacó.

Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el dólar como el indicador del J.P. Morgan comenzaron un espiral ascendente. "Sabemos que hay un contexto global complejo, de mucha incertidumbre", dijo al hablar de los motivos del salto y agregó: "Se puede ver en Brasil y en las proyecciones de crecimiento que se corrigen. Estamos ante un impacto con la guerra de Medio Oriente".

En la jornada, los bonos soberanos argentinos en dólares operan con caídas generalizadas por la cautela de los inversores y la persistente volatilidad de los mercados internacionales. Los títulos Globales retroceden hasta un 2% en Wall Street, después de una semana de fuertes pérdidas, e impulsan al riesgo país a su máximo anual por encima de los 1.100 puntos básicos .

El Bonar 2029 cede 1,4%, mientras que el Global 2035 cae 1,3%. De esta forma, el riesgo país borra el leve retroceso de la rueda del lunes (en medio de la euforia en los mercados globales por la restitución del CEO de Nvidia) y escala 7,9% hasta los 1.106 puntos básicos, un nivel no visto desde el 10 de octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas que ganó el oficialismo.

Qué factores presionan sobre el riesgo país

La debilidad de los bonos responde a una combinación de factores externos y domésticos, que continúan condicionando el apetito de los inversores por los activos argentinos.

En el plano internacional, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo, particularmente los de mercados emergentes.

A nivel local, las preocupaciones se concentran en el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), las necesidades de financiamiento de 2027 y la capacidad del Gobierno para recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda.

"Estamos enfrentando un shock externo con una fortaleza que no siempre tuvimos. Hace muchas décadas que Argentina no tiene. Eso es algo para destacar", amplió Ravier y no descartó que el Gobierno realice anuncios económicas ante este panorama: "Se pueden tomar medidas. Cuando tenemos algo para anunciar, lo hacemos. Si hay novedades, las contaremos".

Por último, habló sobre el aumento de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el CCL. "Recibimos una brecha de más del 100%. Hemos hecho un trabajo extraordinario para desmantelar la cantidad de restricciones cambiarias recibidas. Nos encaminamos a un mercado libre. No se logra en un mes, en un año o en tres. Esta brecha pequeñita que tenemos hoy es algo natural, si se compara desde dónde venimos a dónde vamos", cerró.