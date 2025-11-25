Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este martes 25 de noviembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.614,07 para la compra y a $1.706,53 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.741,75 para la compra y a $1.773,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.217,93 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.447,5 .

El dólar blue se ubicó en $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 25 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 25 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.480,68 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1518,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.087,16, según Binance.