Renovación del Congreso: cuándo juran los nuevos diputados y senadores

También se votan los presidentes de cada Cámara. Los legisladores asumirán formalmente el 10 de diciembre.

En los próximos días, jurarán 24 senadores y 127 diputados. Mariano Fuchila

A la espera de que se oficialice el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas prioritarias del Gobierno, el Congreso estableció las fechas en que los diputados y senadores electos juren en sus nuevos cargos. Se renovará un tercio del Senado y casi la mitad de la Cámara baja.

La jura y el día de elección de autoridades se realizarán, en ambos casos, en jornadas previas al 10 de diciembre, cuando efectivamente entren en funciones los legisladores y puedan constituir las comisiones. En el caso del Senado, la fecha dispuesta es el viernes 28 de noviembre a las 11 horas. Los primeros trascendidos apuntan a que el puntano Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) continuaría siendo presidente provisional de ese recinto. Por su parte, en Diputados -que difícilmente aparte al riojano Martín Menem de la presidencia- se tomará juramento el miércoles 3 de diciembre a las 13 horas.

Senado: quiénes son los senadores electos Los senadores que jurarán en la ceremonia por La Libertad Avanza son Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (CABA), Juan Cruz Godoy (Chaco), Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (Entre Ríos), Nadia Márquez y Pablo Cervi (Neuquén), Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Agustín Coto y Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

Queda por definirse si asumirá la rionegrina Lorena Villaverde, cuyo diploma se votará en la sesión del 28, que quedará circunscripta a la voluntad de sus 71 pares. En caso de que sea rechazada, asumirá Enzo Fullone. El oficialismo también logró otra banca por la provincia de Chaco, pero la actual vicegobernadora provincial Silvana Schneider se incorporaría al bloque del radicalismo, según consignaron fuentes del partido a este medio.

Martín Menem Victoria Villarruel Bartolomé Abdala Martín Menem, Victoria Villarruel y Bartolomé Abdala, autoridades legislativas del oficialismo. Por el peronismo, asumirán Mariano Recalde (CABA), Jorge Capitanich (Chaco), Adán Bahl (Entre Ríos), Martín Soria y Ana Marks (Río Negro) y Cristina López (Tierra del Fuego). En tanto que por las representaciones provinciales fueron electos Julieta Corroza (Neuquén), Flavia Royón (Salta), Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Neder (Santiago del Estero, se aguarda su posible incorporación al justicialismo).

Diputados: quiénes son los diputados electos Dentro de los 127 diputados que fueron electos el pasado 26 de octubre, por la alianza La Libertad Avanza ingresaron: Diego Santilli, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro, Sergio Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, María Fernanda De Sensi, Joaquín Patricio Ojeda, María Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Fernanda Vera, Javier Sánchez, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Gonzalo Roca, Laura Sodano, Marcos Patiño y Laura Rodríguez Machado. Además, y contemplando que no todos integrarán el bloque libertario -algunos no asumirán y otros se inscribirán en el PRO o la UCR- fueron electos por el oficialismo: Enrique Lluch, Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Diego Hartfield, María Gruber, Gabriela Flores, Carlos Zapata, Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Mercedes del Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Virgina Gallardo, Abel Chiconi, Alfredo Gonzáles, Bárbara Andreussi, Aníbal Tortoriello, Gastón Riesco, Margarita Mondaca, Atilio Basualdo, Maira Frias, Mónica Becerra, Carlos Almena, Adrián Brizuela, Gino Visconti, Adrián Ravier, Jairo Henoch Guzmán y Miguel Rodríguez. Por el peronismo, ingresaron: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Itai Hagman, Raquel Kismer, Santiago Roberto, Lucía Cámpora, Fernando Edgardo Monguillot, Claudia Palladino, Sergio Dolce, Julieta Campo, Raúl Hadad, Juan Pablo Luque, Graciela de la Rosa, Guillermo Michel, Laura Marianela Concepción Marclay, Abelardo Ferrán, Varinia Marín, Gabriela Pedrali y Félix Emir. Dentro de los electos por Fuerza Patria u otras representaciones justicialistas, no conformarán todos el bloque de Unión por la Patria. Bajo esa salvedad, ingresaron además: Adriana Serquis, Jorge “Gato” Fernández, Juan Carlos Molina, Moira Lansesán, Caren Trepp, Agustín Rossi Alejandrina Belén, Jorge Alejandro Mukdise, Cecilia López Pasquali de Balmaceda, Marcelo Barbur, Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Agustin Tita. Por su parte, por Provincias Unidas fueron electos Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Gisela Scaglia, Pablo Farias, Martín Lousteau, Diogenes González y María Inés Zigarán. Innovación Federal sumó dos diputados: Bernardo Biella y Oscar Herrera Ahuad. En tanto que por el Frente de Izquierda ingresaron Nicolás del Caño, Romina del Pla y Myriam Bregman. Los otres tres diputados electos fueron Fabian Martin (Producción y Trabajo), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

