Lionel Messi recordó a Diego Maradona con un emotivo posteo en sus redes sociales

El capitán de la Selección rememoró al más grande ídolo popular que tuvo nuestro país, en un nuevo aniversario del día que el fútbol argentino cambió para siempre.

Diego Maradona y Lionel Messi, un vínculo especial.

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram para recordar a quien fuera su entrenador en el Mundial 2010 y uno de sus mayores defensores.

El astro del Inter Miami utilizó sus historias de Instagram para rememorar a uno de los ídolos populares más grandes que tuvo y tendrá nuestro país. Allí, publicó una foto de ambos en la cita mundialista de Sudáfrica, en la que el entonces D.T estaba alzando a la joven estrella del Barcelona.

messi maradona La historia que publicó Lionel Messi en memoria de Diego Maradona. Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, pocos días después de cumplir 60 años, en su casa de Tigre, provincia de Buenos Aires, a causa de un paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón, que fue producido por una insuficiencia ventricular izquierda. Ese día, el fútbol argentino cambió para siempre.

El vínculo entre Maradona y Messi Hace poco tiempo, Messi realizó una charla junto a Zinedine Zidane en el marco de una publicidad de Adidas, en la que se refirió a lo que significa el Diego: "Para los argentinos el 10 es un número muy especial, porque vos hablás del diez y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida, los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él. Si bien después ninguno llegó, el deseo siempre era ese, intentar de copiar lo que hacía Maradona", expresó.

"Era el jugador que admirábamos, veíamos, más allá de las edades, porque yo a Diego lo vi poco. Cuando fue a Newell's, que ya fue en su etapa final, tenía seis o siete años, y no me acuerdo, igual que el Mundial 1994, que era chico y no me acuerdo tanto. Obviamente vi videos y con todo lo que significa para nosotros Diego, es nuestro referente, nuestro ídolo máximo", agregó el ídolo.

Por su parte, Maradona, que en algunas ocasiones fue crítico de Messi, también solía deshacerse en elogios para quien fuera su "heredero". Una de las más recordadas fue cuando, tras perder la segunda final con Chile, el "10" se había retirado de la Selección. Entonces, Diego saltó en su defensa: "Lio tiene que seguir en la Selección porque tiene mucho para dar. Me gustaría hablar con él. Lo dejaron solo y yo no lo quiero dejar solo". Cabe recordar que la primera vez que Messi vistió la camiseta número "10" de la Albiceleste fue bajo la dirección técnica de Diego, quien lo puso en el papel de estrella durante su paso por la conducción del combinado nacional.